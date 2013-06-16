مهدی تاج در خصوص مسائل مختلف فوتبال ایران و سازمان لیگ از جمله ممنوعیت حضور بازیکنان ایرانی در لیگ امارات، نقل و انتقالات لیگ برتر، لیگ آزادگان، بلیط فروشی الکترونیکی در لیگ چهاردهم و.... گفتگویی را با خبرنگار مهر انجام داد که مشروح آن را در زیر از نظر میگذرانید:
در زمان آغاز لیگ برتر هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد
رئیس سازمان لیگ در خصوص برنامه این سازمان برای برگزاری سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامهای که اعلام کردیم، سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر بدون هیچگونه تغییر زمانی در تاریخ ۲۱ تیرماه برگزار میشود و همه تلاش خود را میکنیم که این رقابتها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۳ به پایان برسد البته ممکن است در داخل برنامه ما تغییراتی ایجاد شود. ما در این خصوص دارای دوبرنامه هستیم، یک برنامه مربوط به صعود مستقیم تیم ملی به جام جهانی میشود و برنامه دیگر مربوط به حالتی است که تیم ملی به پلی آف برود.
پخش مستقیم مراسم قرعه کشی لیگ سیزدهم
وی در همین خصوص افزود: طبق توافقی که با صدا و سیما داشتیم، قرار است مراسم قرعهکشی سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به مدت ۹۰ دقیقه به طور مستقیم از شبکه سه سیما پخش شود. این مراسم توام با تقدیر از برترینهای لیگ دوازدهم خواهد بود. برای این مراسم با اسپانسر خوبی نیز قرار داد بستهایم تا توپ طلا، کفش طلا و جوایز دیگری به برترینهای لیگ دوازدهم اهدا شود.
تعداد تیمها را تغییر دهیم مردم استقلال فدراسیون را باور نمیکنند
تاج در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا برای تغییر تعداد تیمها در لیگ هجدهم از ۱۶ به ۱۸ تحت فشار قرار دارید، اظهار داشت: حدود دو سال قبل یک عده در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تصمیم گرفتند که لیگ سیزدهم ۱۶ تیمی برگزار شود، اگر بخواهیم این تصمیم را تغییر دهیم، باور مردم را زیر سوال بردهایم، مردم دیگر باور نمیکنند فدراسیون فوتبال در تصمیم گیریهای خود استقلال رای دارد.
تغییر تصمیم غلط چیز بدی نیست
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چرا در فدراسیون تصمیماتی مانند قانون سقف قراردادها، عدم استفاده از دروازهبان خارجی، تغییر تعداد تیمها گرفته میشود و پس از گذشت چند سال متوجه میشوید تصمیم اشتباهی بوده و همه چیز به جای اول خود باز میگردد، گفت: برخی از تصمیمات بر اساس مقتضیات زمان گرفته میشود و تغییر تصمیم غلط چیز بدی نیست. مدیریت مانند بازی پینگ پنگ است اگر توپی از یک طرف میز زده شد شما باید جای خود را در آن طرف میز عوض کنید تا به توپ زده شده پاسخ دهید.
بودجه باشگاهها باید به تایید سازمان لیگ برسد
وی افزود: ما تصمیم گرفتیم سقف قرارداد را برداریم چون دیدیم همه مبادلات مالی زیر میزی شده است و دروغگویی رویه شده است ضمن اینکه AFC و FIFA تاکید کردهاند که قانون سقف قرار دادها قانونی غلط و اشتباه است که ما باید آن را بر میداشتیم. فوتبال دنیا مبادلات مالی را با مکانیزمی به نام بودجه باشگاهها کنترل میکند. باید باشگاه بودجه خود را بنویسد، بعد مدیر عامل آن را به هیات مدیره باشگاه ارائه کرده و پس از امضای آن برای تایید به سازمان لیگ فرستاده شود.
باشگاهها فقط میتوانند ۶۰ درصد بودجه خود را صرف نقل و انتقالات کنند
رئیس سازمان لیگ عنوان کرد: بودجهای را سازمان لیگ تصویب میکند که واقعی بوده و با مناسبات آن باشگاه تناسب داشته باشد ضمن اینکه باشگاهها اجازه دارند فقط ۶۰ درصد از بودجه خود را صرف نقل و انتقالات کرده و ۲۰ درصد آن را حتما به توسعه تیمهای پایه اختصاص دهند.
حسابرسی را از دوباشگاه لیگ برتری آغاز کردهایم
وی در همین خصوص تاکید کرد: ما برای حسابرسی باشگاهها حکمی را به آقای بهرامی از دیوان محاسبات کشور دادهایم تا به حسابرسی بودجه آنها بپردازد. در حال حاضر حسابرسی از باشگاههای سایپا و راه آهن آغاز شده است ضمن اینکه ما اگر از باشگاهها حسابرسی کنیم به نفع آنها است چون اگر ما این کار را انجام ندهیم AFC این کار را انجام خواهد داد.
باشگاهی حسابرسی نداشته باشند AFC آن را از لیگ حذف خواهد کرد
تاج خاطر نشان کرد: بازرسان کنفدراسیون فوتبال یک بار در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیرماه این حسابرسی را از باشگاهها انجام خواهند داد و یکبار هم این اتفاق در بهمن ماه خواهد افتاد. اگر باشگاهها دفاتر حسابرسی مشخصی نداشته و بودجه شفافی نداشته باشند، خود AFC اقدام به حذف آنها از لیگ کشورشان خواهد کرد. این موضوع هم برای لیگ و فوتبال آن کشور خوب نیست و هم به نفع مدیریت آن باشگاه نمیباشد که بگوید ما نتوانستیم دفاتر حسابرسی مشخص و شفافی داشته باشیم.
مدارک باشگاهها را ۲۰ روز زودتر به AFC میفرستیم
وی افزود: ما برای اخذ پروانه حرفهای باشگاهها مدارک خود را ۲۰ روز زودتر از آخرین زمان اعلام شده میفرستیم یعنی در هفته اول تیرماه این کار را انجام خواهیم داد. اگر مدارک خود را زودتر بفرستیم حساسیت AFC نیز بر روی ما کمتر خواهد شد چون کنفدراسیون فوتبال آسیا بر روی مدارک کشورهایی که در آخرین روزها ارسال میشود حساستر است.
۴ سهمیه ما در لیگ قهرمانان آسیا قطعی خواهد بود
رئیس سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که آیا لیگ ایران دارای ۴ سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود، تاکید کرد: مطمئن باشید ۴ سهمیه ما در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا قطعی خواهد بود چون در حال حاضر ما دارای ۷ ورزشگاه دارای درجه A هستیم که این رقم به عدد ۹ افزایش پیدا خواهد کرد و.... در حال حاضر کنفدراسیون فوتبال آسیا به این موضوع بسنده نکرده و میگوید باشگاههایی که دارای ورزشگاه نیستند میتوانند در لیگ حضور داشته باشند اما باید جریمه نقدی بپردازند.
کنفدراسیون آسیا برای تراز مالی باشگاهها به ما فشار میآورد
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان لیگ در برخورد با باشگاههای بدهکار و ممانعت از حضور آنها در لیگ چقدر جدی است، تاکید کرد: ما اگر لیگ خود ۱۴ باشگاه داشته باشیم که دارای شرایط استاندارد بوده و بدهکار نباشند، بهتر از آن است که ۲۰ باشگاه بدهکار داشته باشیم. در حال حاضر اکثر باشگاههای ما بدهکار هستند و باید این موضوع را با یک شیب ملایم حل کنیم چون کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص تراز مالی باشگاهها به ما فشار وارد میکند.
اگر باشگاه بدهکار تکلیفش را مشخص نکند ID کارت نمیدهیم
رئیس سازمان لیگ عنوان کرد: من طی نامهای به کمیته مسابقات اعلام کردم تا کمیته انضباطی تکلیف باشگاه بدهکاری را مشخص نکرده نباید برای بازیکنان و اعضای کادر فنی آن باشگاه ID کارت صادر کند. به هر حال باشگاهها باید در نحوه پرداخت بدهیهای خود کمیته انضباطی را قانع کنند واگرنه به طور جدی مانع از حضور آن باشگاه در لیگ خواهیم شد. طبق قانون هیچ زمانی برای اعمال تنبیهات و جرایم کمیته انضباطی دیر نیست و اگر باشگاه بدهکاری به تعهدات خود نسبت به کمیته انضباطی در طی فصل، در قبال بدهیهای خود عمل نکند با خطر کسر امتیاز و در مرحله بعد حذف از لیگ مواجه خواهد شد.
جواب دهن کجی اماراتیها را با دهن کجی خواهیم داد
وی در خصوص حضور بازیکنان ایرانی در لیگ امارات و بویژه قضیه حضور محمدرضا خلعتبری در تیم عجمان تاکید کرد: درست این است که خود بازیکنان ما به دلیل شرایطی که پیش آمده به لیگ امارات نروند اما ما این موضوع را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع دادهایم تا در این خصوص تصمیم گیری کند مطمئن باشید با اقتدار پای این موضوع خواهیم ایستاد. حتما کمیته انضباطی برای این موضوع تنبیهاتی را در نظر گرفته است چون جواب دهن کجی اماراتیها را باید با دهن کجی داد.
کمیته انضباطی مانع حضور یک بازیکن لیگ برتری در لیگ امارات شده است
تاج اعلام کرد: خبری که دارم این است که کمیته انضباطی در حال صحبت با محمدرضا خلعتبری در این خصوص برای تغییر تصمیمش است ضمن اینکه یک بازیکن لیگ برتری دیگر نیز در راه لیگ امارات بود که با اقدام به موقع کمیته انضباطی این موضوع منتفی شد.
جامحذفی را پس از هفته سوم لیگ آغاز میکنیم
وی در خصوص برگزاری رقابتهای جام حذفی نیز تاکید کرد: ما طبق برنامه اولیهای که داریم قصد داریم رقابتهای جام حذفی را از همان مراحل ابتدایی آن آغاز کنیم و این موضوع پس از هفته سوم لیگ انجام خواهد شد.
با فدراسیون فوتبال تسویه حساب کردیم
رئیس سازمان لیگ در خصوص وضعیت درآمد زایی این سازمان خاطر نشان کرد: سازمان لیگ به نیابت از باشگاهها پول میگیرد و و این در آمد را باید به صاحبان اصلی سهام یعنی باشگاهها بدهد. ما طبق قانون ۱۰ در صد از درآمدهای خود را به فدراسیون فوتبال میدهیم. در حال حاضر ما با فدراسیون فوتبال تسویه حساب کرده و نه بدهکاریم و نه طلبکار.
صدا و سیما بابت لیگ دوازدهم با ما تسویه حساب کرد
صدا و سیما ۱۶ میلیارد تومان بابت حق پخش تلویزیونی در لیگ سیزدهم باید به ما میپرداخت که خوشبختانه هفته گذشته آخرین قسط آن را نیز به ما پرداخت کرد اما در این بین اختلاف نظری نیز بین ما وجود دارد.
رابطه قیمت پراید با قرارداد بین سازمان لیگ و صدا و سیما
وی در خصوص این اختلاف نظر تصریح کرد: متاسفانه دوستان در گذشته قرارداد سه سالهای را با صدا و سیما بستند که این موضوع دست ما را برای افزایش رقم قرارداد بسته است و به نظر من این رقم قرارداد باید متناسب با تورم موجود در جامعه باشد به عنوان مثال زمانی که قیمت پراید ۷ میلیون تومان بود این قرارداد بین سازمان لیگ و صدا و سیما منعقد شد، آیا در حال حاضر نیز قیمت پراید ۷ میلیون تومان است؟
معتقدم رقم حق پخش تلویزیونی خیلی بیشتر از ۱۶ میلیارد تومان است
تاج در همین خصوص افزود: من خودم اعتقاد دارم حق پخشی که صدا و سیما باید به سازمان لیگ بدهد با توجه به تورم موجود خیلی بیشتر از ۱۶ میلیارد تومان است. باید با مسئولان صدا و سیما برای حل این موضوع مذاکره کرده و در این خصوص کار کارشناسی انجام دهیم.
قرارداد سه ساله اسپانسرها از طرف سازمان لیگ قابل فسخ است
وی در خصوص قراردادهای دیگری که سازمان لیگ با اسپانسرهای دیگر بسته گفت: قراردادهایی که با اسپانسرهای دیگر نیز به غیر از صدا و سیما در گذشته بسته شده، سه ساله است که اگر این اسپانسرها به تعهدات خود عمل نکنند قراردادهایشان از سوی سازمان لیگ قابل فسخ است، البته ضرایب سالانهای نیز برای افزایش رقم این قراردادها در نظر گرفته شده است تا طرفین قرارداد متضرر نشوند.
پوشش رقابتهای لیگ آزادگان از شبکه ورزش
رئیس سازمان لیگ خبر داد: طبق توافقی که با صدا و سیما داشتیم قرار است شبکه ورزش رقابتهای لیگ آزادگان را در فصل آینده پوشش دهد.
اعلام زمان آغاز بلیط فروشی الکترونیکی در وزشگاه آزادی
وی در خصوص زمان فروش بلیط فروشی الکترونیکی در ورزشگاه آزادی اعلام کرد: ما طرح آزمایشی بلیط فروشی الکترونیکی را به طور آزمایشی و با صدور ۶ هزار قطعه بلیط از بازی تیمهای ایران و لبنان در رقابتهای مقدماتی جام جهانی آغاز کردهایم. ورزشگاه آزادی در هفت ورودی نیاز به ۶۴ گیت دارد. یکسری ایرادات بویژه در زمینه خروج تماشاگران از ورزشگاه آزادی جود دارد که در حال برطرف کردن آن هستیم. برنامه ما این است که حداقل در نیم فصل و حداکثر در ابتدای لیگ چهاردهم بلیط فروشی ورزشگاه آزادی به صورت الکترونیکی انجام شود. ضمن اینکه همه اتفاقات در ورزشگاه با دوربینهایی که در ورزشگاه نصب میشود رصد خواهد شد.
بلیط فروشی الکترونیکی در ورزشگاه فولاد شهر
تاج در همین خصوص تاکید کرد: ورزشگاه فولاد شهر اصفهان نیاز به ۸ گیت الکترونیکی دارد که بهای آن را به یورو پرداخت کردهایم و بلیط فروشی در این ورزشگاه درلیگ سیزدهم میتواند به صورت الکترونیکی انجام شود.
نباید بازیکنی به خود اجازه دهد برای کی روش خط و نشان بکشد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه شما با کی روش بهبود پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر کی روش به دلیل نتایجی که با تیم ملی کسب کرده در اوج اقتدار قرار دارد. من از همان ابتدا گفتهام که کی روش صاحب فوتبال ایران نیست بلکه سرمربی تیم ملی است. نباید نگاه ما به وی به گونهای باشد که او در خصوص همه مسائل فوتبال کشور تصمیم بگیرد و نباید نگاه ما به نوعی باشد که اقتدار وی زیر سوال برود. به عنوان نمونه نباید اقتدار کی روش به گونهای زیر سوال برود که بازیکنی به خود این اجازه را بدهد تا برایش خط و نشان بکشد.
رحمتی را خیلی دوست دارم
تاج تصریح کرد: البته من یکی از بازیکنانی که خیلی دوست دارم مهدی رحمتی است اما ناراحتم چرا باید چنین اتفاقی بیفتد که یک بازیکن تاثیر گذار تیم ملی به این شکل کنار گذاشته شود.
درخواست کی روش از سازمان لیگ
رئیس سازمان لیگ عنوان کرد: کی روش به ما حرف درستی را میزند مبنی بر اینکه به من برنامه آغاز و پایان لیگ را بدهید که ما نیز در سازمان لیگ این کار را انجام دادیم ضمن اینکه وی از ما خواسته اگر میخواهید جام حذفی را برگزار کنید از همان ابتدای فصل این کار را انجام دهید تا در میانه فصل نگویید که سرمربی تیم ملی خواستهای جام برگزار بشود یا نشود. و این موضوع را به گردن من نیندازید. در حال حاضر چند اختلاف کوچک در برنامه لیگ و بازیها و اردوهای تیم ملی داریم که این موضوع را نیز طی جلسات آینده حل خواهیم کرد تا به قول ما اصفهانیها نه سیخ بسوزد و نه کباب.
نگذاشتم قداست داوری زیر سوال برود
تاج در خصوص اختلافی که بین دپارتمان داوری و کمیته داوران فدراسیون فوتبال وجود دارد و لطمهای که این اختلاف به باشگاهها میزند، تاکید کرد: زمانی که من مسئولیت کمیته داوران را بر عهده گرفتم دستمزد داوران لیگ برتری را طی دو مرحله به ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و بدهی انباشته ۴ یا ۵ میلیارد تومانی به داوران را پرداخت کردم. از طرفی هم نگذاشتم قداست داوران زیر سوال برود، هیچکس در آن زمان به داوران توهین نمیکرد.
اختلافات کمیته داوران و دپارتمان داوری کل لیگ را زیر سوال میبرد
وی تصریح کرد: مسئولیت کمیته داوران با سازمان لیگ نیست و ما فقط طبق قانون اعتراض باشگاهها را به کمیته داوران منتقل کرده و پاسخ آنها را به باشگاهها منتقل میکنیم. اما اختلافات و اشتباهات داوریها بر روی عملکرد سازمان لیگ و کمیته داوران تاثیر گذار است. افکار عمومی بین لیگ و کمیته داوران تمیز نمیدارند و کل لیگ را زیر سوال میبرند. اگر یکی از کمیتهها خوب عمل نکند اثر وضعی بر روی سایر کمیتهها خواهد گذاشت.
ورود سریع فدراسیون برای حل اختلاف کمیته داوران و دپارتمان داوری
رئیس سازمان لیگ افزود: همه افرادی که در کمیته داوران و دپارتمان داوری حضور دارند انسانهای خوبی هستند. به دلایلی من نمیخواهم در این مسئله ورود کنم اما فدراسیون فوتبال باید هرچه سریعتر به این مسئله ورود کند و اختلاف بین آنها را حل کند تا لیگ ضربه نخورد.
برخورد قانونی کمیته انضباطی با بازیکنانی که به طور همزمان با دوباشگاه قرارداد امضا میکنند
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان لیگ در خصوص بازیکنانی که پیش از آغاز فصل با دو باشگاه قرارداد داخلی میبندد چه موضعی دارد، گفت: قانون تصمیم گیری در خصوص چنین مواردی را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تفویض کرده است و برخورد لازم و قانونی را در این خصوص انجام خواهد داد.
لیگ آزادگان در فصل بعد نیز در دو گروه برگزار میشود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقابتهای لیگ آزادگان در فصل آینده در یک گروه برگزار خواهد شد یا دو گروه تصریح کرد: در آینده سیاست ما این است که رقابتهای لیگ آزادگان در یک گروه برگزار شود اما این موضوع نیاز به یک برنامه ریزی منطقی دارد و باید به آهستگی صورت گیرد در حال حاضر چیزی که مشخص است این است که رقابتهای لیگ آزادگان در فصل آینده همچون گذشته در دو گروه انجام خواهد شد.
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