تبریک عارف به رهبر انقلاب و مردم/ حضور حماسی مردم آغازگر فصل جدیدی از همدلی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در پیامی این پیروزی ملت ایران را به مردم و رهبری انقلاب تبریک گفت و تاکید کرد:حضور حماسی مردم، آغازگر فصل جدیدی از همدلی، اصلاح طلبی و اخلاق مداری، در سایه عقلانیت و اعتدال باشد و دولت آینده بتواند با بهره گیری از موقعیت کسب شده، فردایی بهتر برای ایران عزیز اسلامی محقق نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم عزیز ایران؛

با اهداء سلام ودرود،

خرسندم از اینکه با همراهی شما توانستیم بار دیگر فجر روشن امید را شاهد باشیم. خوشنودم از اینکه یک بار دیگر ثابت کردیم این مردم هستند که صاحبان و ولی نعمتان واقعی این کشورند.

امروز افتخار می کنم در کنار شما و همراه با شما حماسه ای خلق کردیم که فارغ از هرگونه نگاه خاص سیاسی، پیروز مطلق آن، ایران و ایرانی است. امروز همه ایرانیان از هر قوم و مذهب و از هر جریان و تفکری در خلق این حماسه سهیم اند و نباید فراموش کنیم که عامل این اتحاد و اشتراک "امید" بود؛ امید به فردایی بهتر و پیشرفت و تعالی ایران سرافراز.

مردم ایران بار دیگر ثابت کردند که اگر صداقت و حسن رفتار و اخلاق مداری را در خدمتگزاران خود ببینند به بهترین شکل ممکن همراهی می کنند و امروز چنین کردند. از صمیم قلب امیدوارم که این حضور، آغازگر فصل جدیدی از همدلی، اصلاح طلبی و اخلاق مداری، در سایه عقلانیت و اعتدال باشد و دولت آینده بتواند با بهره گیری از موقعیت کسب شده، فردایی بهتر برای ایران عزیز اسلامی محقق نماید.

اینجانب ، به عنوان فرزند کوچک ملت ،ضمن تبریک این پیروزی به مردم شریف ایران ، بویژه رهبر معظم انقلاب و کلیه دست اندرکاران برگزاری این حماسه پرشور و شعور، همانند گذشته بر عهد خود با شما باقی میمانم و با تمام توان در خدمت منش و اهداف اصلاح طلبی و اخلاق مداری و کمک به دولت و رییس جمهور آینده خواهم بود.

به امید فردایی بهتر برای همه ایرانیان

ارادتمند شما،

محمدرضا عارف

بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و دو