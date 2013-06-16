به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دو انتخابات هم‌زمان باعث شد تا نتایج انتخابات به نسبت گذشته با تاخیر بیشتری اعلام شود و مسئولان نیز پس از بررسی‌های دقیق و نظارت بیشتر نسبت به اعلام نتایج اقدام کردند.

در انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر شاهد مشارکت بیش از 83 درصدی مردم استان بوشهر در این انتخابات بودیم که باز هم نسبت به میانگین کشوری مشارکت بیشتری را در انتخابات شاهد بودیم.

در استان بوشهر بیش از 637 هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند که 534 هزار و 37 نفر در این انتخابات رای دادند که میزان مشارکت مردم استان بوشهر برابر با 83.75 درصد است.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع 534 هزار و 37 رای ماخوذه در استان بوشهر 518 هزار و 37 رای صحیح بود و 16 هزار رای نیز باطله بوده است که از این تعداد حجت‌الاسلام حسن روحانی با کسب 278 هزار و 762 رای نفر اول شد.

نصرالله شفیعی ادامه داد: همچنین محسن رضایی میرقاید با کسب 74هزار و 178 رای، محمد باقر قالیباف با 64 هزارو 882 رای، سعید جلیلی با کسب 54هزار و 960 رای، علی اکبر ولایتی با 38 هزار و 542 رای و محمد غرضی با شش هزار و 712 رای در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه شهرستان کنگان با مشارکت بیش از 122 درصدی بیشترین میزان مشارکت را در انتخابات داشته است، افزود: این میزان مشارکت به علت وجود کارکنان تاسیسات پارس جنوبی در این شهرستان است.

وی کمترین میزان مشارکت در استان بوشهر را مربوط به شهرستان دشتستان با مشارکت 73 درصدی دانست و بیان داشت: در شهرستان بوشهر 76 درصد مردم در انتخابات حضور یافتند و در مجموع شاهد مشارکت 83 درصدی مردم استان بوشهر در انتخابات بودیم.

نتایج انتخابات در برخی از شهرهای استان بوشهر اعلام شده است که برخی از این نتایج به صورت رسمی و از سوی مسئولان و برخی از نتایج نیز به صورت غیر رسمی اعلام شده است.

اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر گناوه

فرماندار گناوه اسامی منتخبین شورای شهر گناوه را اعلام کرد که اسامی این افراد به صورت زیر است.

بر اساس اعلام غلامعلی حبیبی‌منش، نادر پهلوانزاده با 8هزار و 205 رای نفر اول، خسرو حسینی با 7هزار و 123 رای نفر دوم، خشایار خدری با 6هزار و 451 رای نفر سوم، مهوش صفوی با 6هزار و 215 رای نفر چهارم، علی اکبرخرم آبادی با 6هزار و 177 رای نفر پنجم شدند.

همچنین زهرا عرب‌زاده با 5هزار و656 رای نفر ششم، علیرضا احمدزاده با 5هزارو406 رای نفر هفتم، محمود شهبازی با 4هزار و 865 رای نفر هشتم و سلیمان نظام پور با 4هزار و 739 رای نفر نهم شورای شهر گناوه شدند.

لازم به ذکر است که کاظم فتحی با 4هزار و 643 رای، سید حسین موسوی با 4 هزار و 625 رای، سید منصور موسوی با 4هزار و 567 رای و عبداله تردیده با 4هزار و 327 رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر گناوه انتخاب شدند.

نتایج انتخابات در شورای شهر بوشهر

هر چند شمارش آرا در شهرستان بوشهر به پایان رسیده است ولی نتایج قطعی آرا به صورت رسمی هنوز اعلام نشده است ولی بر اساس آمار موجود 11 نفر اصلی شورای شهر بوشهر به این ترتیب انتخاب شدند.

ندا عبدالله زاده با 15 هزار و 953 رای به عنوان نفر اول انتخاب شد و زهرا رضایی با 10هزار و 21 رای، علی اکبر شمسا با 9 هزار و شش رای، رضا قادریان با هشت‌هزار و 292 رای، مهرزاد آسایش با هشت‌هزار و 890 رای و الهام بارگاهی با هشت‌هزار و 626 رای در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین خالق برزگرزاده با هشت‌هزار و 523 رای، زهرا گرشاسبی با هشت‌هزار و 146 رای، نصرالله اسدی با هشت‌هزار و 332 رای، علیرضا آماره با شش هزار و 718 رای و منوچهر قیصی زاده با پنج هزار و 714 رای به عنوان 11 عضور شورای شهر بوشهر انتخاب شدند.

نتایج انتخابات در برخی از شهرهای استان بوشهر

بخشدار آب‌پخش اسامی برگزیدگان شورای شهر آب‌خش را اعلام کرد که فرخ عباسی، حسین عباسی، مصطفی رضائی، حسن صمصامی و حسن فریبرزی به عنوان اعضای اصلی و مهدی بحرانی، اسد بهادریو ضرغام اقتداری به عنوان اعضای علی‌البدل شورای شهر آب‌پخش انتخاب شدند.

در انتخابات شورای شهر خارگ هشت هزار و 194 رای اخذ شد که حسین دارگویی، مهدی باقری، بهروز خواجه، جمشید شیخ زاده و عین الله علیپور به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب شدند.

در انتخابات شورای شهر دلوار، علی نعمتی با 990 رای، محمد جمادی با 884 رای، خدایار محمدی با 722 رای، صالح پورسالم با 581 رای و منصور سرتلی با 575 رای به عنوان نفرات اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در خورموج مختار پزشک، حمید بردستانی، عبدالمهدی بازیار، سیدعبدالمحسن هاشمی زاده، علی صمدیان مجرد غلامحسین تیموری و حسین ابراهیمی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در شهر شنبه، عبداله عباسی وحدت، اکبر مشهور، علی غلامی، فضل اله درا و علی صلحی مطلق به عنوان پنج نفر اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در بادوله نیز محمدبانی منفرد، عسکر عباسی، اصغر آسیائی مجرد، علی جعفری نژاد، سیدسعید هاشمی فرد جاز بیشترین تعداد آرا شدند.

در کاکی سیدعلی اکبر فاطمی، منصور احمدی، سیدحسن حسینی، نصراله محمدی و خانم زهرا دورقمری با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان نفرات اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در انتخابات شورای شهر بوشکان نیز صفدر بازدار، کرم بهادری، رضا رضایی، حمید هاشمپور و خداکرم نوروزی به عنوان نفرات اصلی و ابوذر پولادی و زهرا رضایی به عنوان نفرات علی‌البدل شورای شهر انتخاب شدند

از بین کاندیداهای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کلمه نیز محمد عوضی، صادق جوکار، منصور خرم، طاهره بحرانی و حامد صیاد به عنوان نفرات اصلی و محسن رضائی و خدامراد عبدی به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

در شهر چغادک راضیه زارع، حبیب خدری، صیمری، غلامرضا حیدری، علی حسینی، حسین مظفری و علی زارع حائز بیشترین تعداد آرا شدند.

در شورای شهر سعداباد نیز حسین ملاحان، جهانگیر وطن خواه، اسماعیل تقوی، محمد قلی زاده و حسین زراعت پیشه با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان نفرات اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در دوراهک شهرستان کنگان نیز حسن دوراهکی، سید باقر حسینی، مرتضی دوراهکی، مهدی فاریابی و مسلم دراهکی بیشترین تعداد آرا را کسب کردند و به عنوان اعضای اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در رودفاریاب، ناصر زارعی، محمود معتمدی فر، سید محمد تقی حسینی، رسول جدکاره و شعبان خلیفه صاحب بیشترین تعداد آرا شدند.

در شهر آباد نیز، سيد عزيز حسيني، غلامعلي آزاد، غلامحسين احمدپيري، داراب بنافي و غذرا قطب الدين با کسب بیشترین تعداد ارا به عنوان نفرات اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در شورای شهر دیر نیز عباس پولادی، شیخ طالب عاشوری، حسین دهجان، رجب شعرانی، صدیقه کنگانی، محمد رضا مرادی و حبیب اسدی با کسب بیشترین تعداد آرا به عنوان منتخب مردم انتخاب شدند.

در شورای شهر برازجان نیز 9 نفر برگزیده عبارتند از، سیده خدیجه حسینی، مرتضی نیکجو، هادی کفاش، مرتضی قدوسی، سعید اسماعیلی، بهادر قایدی، اسماعیل ناخایی، محمدتقی گرمسیری و سهیلا محمدخانی.

در کنگان نیز اکبر پاریابی، خلیل غلامی، طاها دشتی مطلق، شیخ علی آشنا، مسلم احمدی، الیاس محمدی، مرتضی منصوری، نادر احمدی و رضا شعبانی به عنوان نفرات اصلی شورای شهر کنگان انتخاب شدند.

در شهر سیراف نیز طالب آهار، غلامحسین حیدری، سید جلال هاشمی، غلامرضا مقصودی، حسین روشن به عنوان نفرات اصلی شورای شهر انتخاب شدند.

در شورای شهر بنک نیز علی هوشیار، محمد قاسمی، عبدالله عبداللی، عباس حاجیانی و ابراهیم فرخنده با کسب بیشترین تعداد آرا انتخاب شدند.