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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۵۵

بهادری:

کنار گذر دهلران تا پایان شهریور ماه به بهربرداری می رسد

کنار گذر دهلران تا پایان شهریور ماه به بهربرداری می رسد

دهلران - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: کنار گذر دهلران تا پایان شهریور ماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهادری صبح چهارشنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: عملیات اجرایی کنار کذر شهر دهلران از ابتدای سال  90به طول هفت کیلومتر شروع شده که تاکنون پنج کیلومتر آنها آسفالت شده است.

وی اظهار داشت: دو کیلومتر باقی مانده کنار گذر دهلران زیر سازی شده  است و اگر اعتبارات که برای کنار گذر دهلران در نظر گرفته شده است تخصیص یابد این پروژه تا پایان شهریور ماه به بهر برداری خواهد رسید.
 
این مسئول بیان داشت: دلیل اصلی اجرای پروژه کنارگذر دهلران جدا کردن ترافیک خصوصاً ماشین های سنگین از این شهرستان است.
 
مدیرکل اداره راه و شهرسازی ایلام گفت: تاکنون چهار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و پیش بینی می شود که دو میلیارد دیگر تا پایان بهره برداری نیاز باشد.


 وی افزود: نیمی از این اعتبارات از محل اعتبارات استانی و نیمی دیگر از محل اعتبارات ملی بوده است.

کد مطلب 2079992

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