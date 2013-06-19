کنار گذر دهلران تا پایان شهریور ماه به بهربرداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهادری صبح چهارشنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: عملیات اجرایی کنار کذر شهر دهلران از ابتدای سال 90به طول هفت کیلومتر شروع شده که تاکنون پنج کیلومتر آنها آسفالت شده است.

وی اظهار داشت: دو کیلومتر باقی مانده کنار گذر دهلران زیر سازی شده است و اگر اعتبارات که برای کنار گذر دهلران در نظر گرفته شده است تخصیص یابد این پروژه تا پایان شهریور ماه به بهر برداری خواهد رسید.



این مسئول بیان داشت: دلیل اصلی اجرای پروژه کنارگذر دهلران جدا کردن ترافیک خصوصاً ماشین های سنگین از این شهرستان است.



مدیرکل اداره راه و شهرسازی ایلام گفت: تاکنون چهار میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و پیش بینی می شود که دو میلیارد دیگر تا پایان بهره برداری نیاز باشد.



وی افزود: نیمی از این اعتبارات از محل اعتبارات استانی و نیمی دیگر از محل اعتبارات ملی بوده است.