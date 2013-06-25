مسئولان ارشد کشور مانع نابودی 70 سال زحمت متخصصان شوند

دکتر سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این روزهای شادی میلاد ائمه ، پس از برگزاری انتخابات درخشان و وفاق ملی حاصل از آن، موفقیتهای ورزشی و شادی حاصل از خبرهای خوب اقتصادی آرزوی شنیدن خبرهای خوبی در زمینه توجه به منابع طبیعی و محیط زیست از جمله تشکیل وزارت منابع طبیعی و یا تفاهم دولت ایران و عراق برای احیای پوشش گیاهی در کانونهای تولید ریزگردها و یا اختصاص بودجه ای کلان برای گسترش فضای سبز کشور داشتیم اما متأسفانه خبر بسیار بدی در خصوص احتمال تخریب مجدد باغ گیاه شناسی نوشهردر هفته جاری حافظان و محققان محیط زیست و منابع طبیعی کشور را به شدت دلسرد کرده است.

به گفته وی، تصمیم گیری مجدد برای عبور جاده اتصال بندر نوشهر به کمربندی که دو سال و نیم پیش نیز موجب نابودی بخشی از این باغ گیاهشناسی شد، لطمات جبران ناپذیر و غیر قابل برگشتی به بخش آموزش و تحقیقات منابع طبیعی کشور وارد می کند.

هدر دادن 70 سال زحمت و دهها میلیارد تومان اعتبار با تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر

این پژوهشگر و استاد برتر منابع طبیعی کشور اظهار داشت: تخریب باغ گیاهشناسی نوشهرکه گنجینه ای بی همتا در کشور است با وسعت 35 هکتار و بیش از 800 گونه گیاهی کمیاب، صنعتی، تجاری، دارویی، زینتی که بسیاری از آنها در لیست اتحادیه جهانی حفاظت هستند و برخی عمری بیش ا ز 250 سال دارند و سالها پیش از احداث باغ کاشته شده اند در حقیقت یعنی نابودی یکی از سرمایه های بزرگ و بی نظیر ملی که حدود 70 سال زحمت و بیش از دهها میلیارد تومان اعتبار صرف آن شده است.

الزام جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب و ناآگاه از دوره انتقال دولت

حسینی با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از تخریب فضای سبز تصریح کرد: مسئولان ارشد کشور به هر شکلی که می توانند باید جلوی قلع و قمع درختان و تخریب این ذخیره ژنتیکی را بگیرند و نگذارند برخی از افراد فرصت طلب از این دوره انتقال وظایف بین دو دولت استفاده کنند و مجدداً جریان تخریب این باغ را که پس از قطع بیش از 10 هزار اصله درخت در سال 89 متوقف شد دوباره از سر گیرند.

تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر؛ ثبت پرونده ضد محیط زیست مسئولان مازندران

به اعتقاد وی، چنانچه اصرار مسئولان استان مازندران به دلیل عدم آگاهی ونداشتن بینش تخصصی کافی منجر به تخریب این باغ شود مسئولان استان برای همیشه پرونده بسیار نامناسب و ضد زیست محیطی را برای خود رقم می زنند که در طول تاریخ در ذهن دوستداران متخصصا ن و فعالان محیط زیست زیست خواهد ماند.

این استاد با سابقه منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: نابودی بخشی از باغ گیاهشناسی نوشهر یعنی پسرفت در عرصه حفظ سرمایه ها، چراکه توسعه پایدار یعنی توسعه همه جانبه نگر نه بخشی نگر که تنها توجیه اقتصادی داشته باشد.

شاخص دوستی با طبیعت یکی از شاخصهای مهم تمدن در دنیا

حسینی اظهار داشت: شاخص تمدن در دنیای امروز عوض شده و پول و سرمایه جای خود را به یک شاخص مهم توسعه به نام دوستی با طبیعت داده است لذا از آنجایی که برخی گونه های موجود در باغ گیاهشناسی نوشهر منحصر این باغ است چنانچه نابود شوند هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این باغ نه ارثی از گذشتگان که امانتی برای آیندگان است افزود: بیشترین نگرانی که از تخریب این باغ وجود دارد تأثیر روانی است که بر دانشمندان و محققانی که دراین رشته زحمت زیادی کشیده و عمر خود را صرف آن کرده اند می گذارد .

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اعتبارات چند 10 میلیاردی که در حال حاضر در کشور به درستی برای مطالعه ذخائر ژنتیکی اختصاص داده می شود گفت: قلع و قمع ذخایر ژنتیکی این باغ یعنی آزردن روح کسانی همچون احمد قهرمان و کریم جوانشیر که آز انها به عنوان پدر علم اکولوژی ایران یاد می شود و برای بررسی و شناسایی فلور ایران منطقه صعب العبوری در کشور وجود ندارد که نرفته باشند و این باغ را یکی از مهمترین بانک های ژنتیکی گیاهی کشور قلمداد می کردند.

گزینه های فنی متعددی برای عبور جاده بند نوشهر وجو دارد

حسینی با اشاره به گزینه های فنی متعددی که برای عبور این جاده وجود دارد تصریح کرد: مسئولان به راحتی می توانند با خرید زمینهای اطراف این باغ و یا احداث پل مانند انچه که در بسیاری از پروژه های راهسازی و عمرانی کشور رخ می دهد مسیری دیگر برای عبور این جاده انتخاب کنند.

میلیاردها تومان اعتبار هم نمی تواند خسارات باغ گیاه شناسی نوشهر را جبران کند

وی افزود: لذا از مسئولان ارشد کشور از جمله رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و همچنین اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس انتظار می رود با توجه به اینکه در حال حاضر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و حراست از فضای سبز کشور دیگر بحثی نیست که تنها مورد توجه متخصصان و فعالان این رشته باشد بلکه به دلیل معضلات ناشی از عدم رعایت موازین این بخش همچون افزایش بلایای طبیعی و یا ریزگردها همه گیر شده، وارد عمل شوند و جلوی نابودی این بخش بارزش و منحصر به فرد محیط زیست کشور را بگیرند چرا که پس از تخریب این باغ میلیاردها تومان هزینه هم نمی تواند خسارتهای ناسی از آن را جبران کند.

محیط زیست در کشورهای پیشرفته دنیا حرف اول را میزند

این استاد دانشگاه با اشاره به هزینه ها و اعتبارات غیر قابل تصوری که در کشور انگلستان همه ساله صرف توسعه و گسترش یک باغ گیاه شناسی با عنوان کیو در این کشور می شود، یاد آور شد: در حال حاضر در بسیاری از کشور های پیشرفته دنیا محیط زیست حرف اول را می زند و تصمیم گیری نهایی برای هر پروژه ای بر مبنای موازین زیست محیطی است.

مدیریت 100 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی نباید به عهده یک معاون وزیر باشد

وی با اشاره به اینکه صدر اعظم فعلی کشور آلمان پیش از این وزیر محیط زیست این کشور بود اظهار داشت: بر اساس گفته های مسئولان منابع طبیعی آلمان برش انگلا مرکل در سمت قبلی اش بسیار بیشتر از صدر اعظمی آلمان است در حالیکه رئیس سازمان جنگلها و مراتع که وظیفه مدیریت بیش از 100 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور با اوست تنها یکی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی است.

منابع طبیعی مهمترین محوری است که ایران در عرصه های بین المللی می تواند در این خصوص حرف اول را بزند

به اعتقاد حسینی، اگر ایران در عرصه های بین المللی بخواهد حرف اول را بزند بیشترین زمینه ای که می تواند روی آن مانور بدهد منابع طبیعی و محیط زیست متنوع و منحصر به فرد کشور است لذا مسئولان نباید اجازه بدهند عده ای فرصت طلب از روی ناآگاهی یکی از مهمترین عرصه های طبیعی کشور یعنی باغ گیاه شناسی نوشهر تنها برای عبور جاده ای که جایگزینهای بسیاری برای آن وجود دارد را از بین ببرند و نتیجه زحمات یک عمر متخصصان و منابع طبیعی را بر باد دهند.

