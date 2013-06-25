۴ تیر ۱۳۹۲، ۲۱:۳۶

شبکه آمریکایی:

زمان افول "اوباما" رسیده است

یک رسانه آمریکایی در تحلیلی اعلام کرد مانند همه روسای جمهوری که نقطه افولی دارند، زمان افول اوباما هم فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سایت شبکه "فاکس نیوز" آمریکا در مطلبی نوشت همانطور که همه رئیس جمهورها یک نقطه افولی در دوران ریاست جمهوری اشان دارند ، زمان افول "اوباما" هم فرا رسیده است.

این سایت نوشت زمان افول جیمی کارتر زمانی بود که سفارت این کشور در تهران در سال 1979 به تسخیر گروهی از دانشجویان ایرانی درآمد و ماجرای گروگانگیری آغاز شد.

تحلیلگر این مطلب افشای اسناد جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از کشورهای جهان توسط  "ادوارد اسنودن" پیمانکار سابق سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) را نقطه عطفی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خوانده است.

نویسنده مطلب معتقد است با این رسوایی به وجود آمده دوران افول باراک اوباما هم فرا رسیده است.

در این مطلب آمده است تا چند ماه قبل  آمریکا چین و برخی کشورها را متهم به حملات سایبری و جاسوسی اطلاعاتی می کرد، اما امروز با این رسوایی تمامی این کشورها برای اقدامات خود حمایت هایی را یافته اند.

