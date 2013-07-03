فدراسیون فوتبال عمان حامی تیم ملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل حامد حمود البوسعیدی رئیس فدراسیون فوتبال عمان با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران، صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 را به وی و خانواده فوتبال ایران تبریک گفت.

البوسعیدی در نامه‌اش به کفاشیان که روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته، اعلام کرده است فدراسیون فوتبال عمان به عنوان عضوی از خانواده فوتبال آسیا همیشه آماده حمایت از تیم ملی ایران در هر شرایطی است و آرزوی موفقیت هرچه بیشتر تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی 2014 را دارد.