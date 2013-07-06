چه کسی از سرنوشت لیلا خبر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، 28 مرداد سال 90 مادر و دختری با مراجعه به کلانتری 138 جنت آباد به مأموران اعلام کردندکه یکی از اعضای خانواده شان به نام لیلا 25 ساله زمانی که آنها در خانه حضور نداشتند ، از خانه خارج و دیگر به خانه باز نگشته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدانی" و به دستور دادیار شعبه پنجم دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار تیم فقدانی اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی در تحقیقات خود از اعضای خانواده ، دوستان و افراد مرتبط با فقدانی اطلاع پیدا کردند که لیلا به ملاقات هیچکدام از آنها نرفته و 28 مرداد نیز قرار نبوده تا از منزل خارج شود ! .

در ادامه ، کاراگاهان به بررسی مشخصات اجساد و افراد ناشناس و مجهول الهویه در پزشکی قانونی ، بیمارستان ها و .... پرداخته اما به هیچگونه اطلاعاتی که بتواند در مشخص کردن سرنوشت دختر جوان کمک کند ، دست پیدا نکردند .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : با توجه به رسیدگی به پرونده فقدانی در اداره یازدهم پلیس آگاهی و برای مشخص شدن سرنوشت دختر جوان ، دستور انتشار تصویر فقدانی از سوی دادیار پرونده صادر شده است . به همین خاطر از کلیه شهروندان که اطلاعاتی در خصوص فقدانی و سرنوشت احتمالی وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055611 در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.