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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۷

چه کسی از سرنوشت لیلا خبر دارد

چه کسی از سرنوشت لیلا خبر دارد

با گذشت 23 ماه از ناپدید شدن مرموز دختر جوان، پلیس برای حل معمای این پرونده از مردم درخواست کمک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، 28 مرداد سال 90 مادر و دختری با مراجعه به کلانتری 138 جنت آباد به مأموران اعلام کردندکه یکی از اعضای خانواده شان به نام لیلا 25 ساله زمانی که آنها در خانه حضور نداشتند ، از خانه خارج و دیگر به خانه باز نگشته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدانی" و به دستور دادیار شعبه پنجم دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار تیم فقدانی اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی در تحقیقات خود از اعضای خانواده ، دوستان و افراد مرتبط با فقدانی اطلاع پیدا کردند که لیلا به ملاقات هیچکدام از آنها نرفته و 28 مرداد نیز قرار نبوده تا از منزل خارج شود ! .

در ادامه ، کاراگاهان به بررسی مشخصات اجساد و افراد ناشناس و مجهول الهویه در پزشکی قانونی ، بیمارستان ها و .... پرداخته اما به هیچگونه اطلاعاتی که بتواند در مشخص کردن سرنوشت دختر جوان کمک کند ، دست پیدا نکردند .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : با توجه به رسیدگی به پرونده فقدانی در اداره یازدهم پلیس آگاهی و برای مشخص شدن سرنوشت دختر جوان ، دستور انتشار تصویر فقدانی از سوی دادیار پرونده صادر شده است . به همین خاطر از کلیه شهروندان که اطلاعاتی در خصوص فقدانی و سرنوشت احتمالی وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055611 در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

کد مطلب 2091016

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