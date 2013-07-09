به گزارش خبرنگار مهر، طباطبایی پیش از این و در اولین تجربه بازیگری خود در عرصه تئاتر با نمایش "داستان یک پلکان" به کارگردانی رضا گوران به ایفای نقش پرداخت که برای بازی در این نمایش کاندید دریافت جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شد. وی پس از آن در نمایش دیگری با کارگردانی گوران با نام "ابرهای پشت حنجره" روی صحنه رفت که این بار نیز نقش آفرینی او در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مورد توجه قرار گرفت.



آخرین تجربه حضور طباطبایی در عرصه تئاتر به زمستان سال 91 و بازی در نمایش "برهان" به کارگردانی محمد یعقوبی بر می‌گردد که در کنار بازیگران دیگری همچون علی سرابی، مهدی پاکدل و آیدا کیخایی در فرهنگسرای نیاوران به ایفای نقش پرداخت. قرار است این بازیگر جوان سینما و تئاتر در جدیدترین تجربه بازیگری خود و برای اولین بار با جلال تهرانی به همراه بازیگرانی چون گلاب آدینه همکاری داشته باشد و در نقش سیندرلا در نمایش "سیندرلا" به کارگردانی تهرانی روی صحنه برود.



نمایش "سیندرلا" نوشته، طراحی و کارگردانی جلال تهرانی مناسبت‌هایی با قصه سیندرلا دارد و قصه زنی معمولی است که بر پایه شایعه دیگران به سیندرلا تبدیل می‌شود. موضوع اصلی این نمایشنامه شایعه است. نمایشنامه "سیندرلا" بخشی از یک تریلوژی است که به ترتیب از نمایشنامه‌های "مکبث 2001"، "سیندرلا" و "دراکولا" است. نمایشنامه "مکبث 2001" در زمان گذشته و نمایشنامه "دراکولا" در زمان آینده روایت می‌شود و نمایشنامه "سیندرلا" به نوعی در زمان حال است.



جلال تهرانی سال گذشته نمایش "به صدای زمین گوش کن" را در سالن اصلی مولوی به صحنه برد. نمایش‌های "مخزن"، "تک سلولی‌ها" و "هی مرد گنده گریه نکن" از آثار موفقی هستند که تهرانی پیش از این به صحنه برده‌اند. نمایش "سیندرلا" قرار است تابستان امسال در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا شود.



سپیده صیفوری، حمید خوشنویسی، صادق حسینی، سارا پهلوانی و محسن حسینی تیم اجرایی نمایش "سیندرلا" هستند. مازیار تهرانی نیز طراحی پوستر و تبلیغات این اثر نمایشی را عهده‌دار است.