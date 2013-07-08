برگزاری 124 جلسه آموزش خانواده در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خانعلی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران مدارس استثنایی استان افزود: در این جلسات از 127 نفر از والدین فعال تقدیر بعمل آمده، 16 فیلم آموزشی نمایش، 34 عنوان کتاب معرفی و 11 مسابقه برای خانواده ها برگزار شده است.

وی اظهار داشت: جلسات آموزش خانواده در طول سال تحصیلی بصورت عمومی وتخصصی برای والدین برگزار می شود و هدف از این جلسات آگاهی بخشی به والدین ، تعامل بیشتر آنان با مدرسه، شناخت بیشتر فرزندان و کاهش مشکلات است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اظهار داشت: تفاوت سلیقه همدیگر را برای ایجاد روابط سالم بپذیریم و مدیران در تحول بنیادین نقش اساسی دارند و برنامه های متنوع برای مدارس تهیه شده است.

وی با بیان اینکه، ساماندهی کلاس به کلاس توسط کارشناسان انجام خواهد شد افزود: نمودار نقاط قوت وضعف مدارس در شهریور ماه ارائه و مدیران نمونه معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه اتاق فکر در حوزه های مختلف تشکیل خواهد شد، پیشنهاد کرد برای هنر آموزان مهارتهای حرفه ای دوره ضمن خدمت پیش بینی و جلسه تخصصی واحد آموزش وتوان بخشی با مدیران برگزار شود.

خانعلی اظهار داشت: در جشنواره تدریس 62 نفر همکار در این جشنواره حضور داشته اند و 12 نفر برتر به مرحله کشوری راه یافته اند.