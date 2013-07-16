برهم خوردن ساختار جمعیتی یکی از پیامدهای جدی کاهش جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محزون گفت: جمعیت جهان در سال 1987 از مرز 5میلیارد نفر گذشت که هشداری مبنی بر افزایش جمعیت جهان را در پی داشت و تخمین زده شده که با ادامه آن روند افزایش، جمعیت جهان به 18 الی 19 میلیارد نفر در سالهای جاری برسد.
محزون افزود: در نتیجه سیاستهای کنترل جمعیتی در دستور کار سازمانهای بین المللی قرار گرفت و در سال 1989 یازدهم جولای در تقویم سازمان ملل به عنوان روز جهانی جمعیت برای بررسی سالانه تحولات جمعیتی جهان در نظر گرفته شد و نتیجه این سیاستهای جهانی، جمعیت 7 میلیاردی جهان امروزی است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت 7 میلیاردی جهان، جمعیتی متعادل محسوب میشود و با ادامه این روند جمعیت به سقف 9 میلیارد نفر میرسد گفت: پس از آن ، بر اساس پیشبینیها، جمعیت رو به کاهش پیش میرود که موجب برهم خوردن ساختار جمعیتی میشود.
وی با تاکید بر اینکه برهم خوردن ساختار جمعیتی چالش اصلی کاهش جمعیت است گفت: این امر موجب سالمند شدن جمعیت جهان میشود چرا که میزان زاد و ولد از حالت تعادل خارج شده و به زیر سطح استاندارد میرسد.
محزون با بیان اینکه سطح استاندارد و سطح باروری یعنی بایستی هر خانواده با 2 فرزند جایگزین شود، افزود: در کشور نیز به سطح زیر استاندارد جانشینی رسیدهایم و در حال حاضر این میزان در کشور ما 1.7 در هر خانواده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی افزود: بر اساس وضعیت فعلی در کشور حدود 5.7 درصد جمعیت کشور بالای 65 سال هستند، یعنی بطور متوسط به ازای هر ده خانوار 2 نفر سالمند وجود دارد و پیش بینی میشود با همین روند فعلی در سالهای آینده این رقم به 18 الی 20 درصد برسد یعنی به ازای هر ده خانوار 7 سالمند وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 70درصد جمعیت کشور در شهرها و 30 درصد در روستاها زندگی میکنند گفت: تغییر ساختار جمعیتی گریبان روستائیان را نیز گرفته است.
محزون اظهار کرد: پیش از این، در روستاها براساس ساختار سنتی ، رشد جمعیت مناسب بوده اما امروزه با مهاجرت از روستا به شهر، ساختار جمعیتی روستاها نیز تغییر پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی تصریح کرد: با مهاجرت جوانان به شهرها و سالمند شدن جمعیت روستاها، باروری و زادو ولد نیز کاهش یافته که این امر موجب میشود رشد جمعیت روستاها به مراتب کمتر از رشد جمعیت در شهرها باشد.
وی با اشاره به سیاستهای افزایش جمعیتی دولت تاکید کرد: درصورتی که افزایش جمعیت به صورت منطقی صورت گیرد هیچ جای نگرانی وجود نخواهد داشت چرا که امروزه در کشورهای دنیا به جمعیت بعنوان سرمایه نگاه میشود، متناسب با رشد جمعیت، بشر نیز راهکارهای مناسبی برای تامین و بهرهوری هرچه بیشتر از منابع موجود را پیدا خواهد کرد.
محزون در پایان اظهار امیدواری کرد: با بهرهگیری از تجربیات گسترده در دنیا در جهت بازگشت به تعادل جمعیتی در کشورمان حرکت کنیم.
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