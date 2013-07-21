بزرگراه شهید باکری به دوربین های ثبت تخلفات سرعت مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان این که تجهیز تمام بزرگراه های شهر به سیستم ثبت تخلفات سرعت در دستور کار قرار دارد گفت: طی ماه جاری بزرگراه شهید باکری نیز به سیستم ثبت تخلفات سرعت مجهز شد تا گامی دیگر در راستای مدیریت هوشمند و نظارت دقیق بر ترددهای پایتخت برداشته شود.وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال تاکنون در بزرگراه های امام علی (ع)،بعثت، امام رضا (ع) و کمربندی شهرری، تعداد دوربین های ثبت تخلفات سرعت افزایش یافته تا امکان نظارت دقیق تر بر این شریان های اصلی شهر فراهم شود.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با تاکید براینکه سیستم ثبت تخلفات سرعت در تهران بسیار موفق و تاثیر گذار بوده است گفت: نصب دوربین‌های ثبت تخلفات توانسته به طور چشم گیری میزان تخلف ناشی از سرعت غیر مجاز را در بزرگراه‌ ها کاهش دهد و به دنبال آن از میزان تصادفات نیز کاسته شده است.

وی با بیان اینکه بزرگراه‌های شهر تهران بر اساس میزان سوانح و تصادفات بیشتر در اولویت تجهیز به دوربین‌های ثبت تخلفات قرار گرفته‌اند،گفت: اخذ تصاویر با وضوح بالا از خودروهای متخلف، قابلیت کارکرد قوی در طول روز و شب و شرایط مختلف جوی، ارسال تصاویر گرفته شده به مرکز ثبت و صدور جرائم ، صدور برگه جریمه به انضمام عکس گرفته شده از خودروی متخلف و ارسال به درب منزل مالک خودرو در حداقل زمان و ثبت سرعت لحظه ای و حجم عبوری خودروها از جمله ویژگی ها این سیستم است و آمارها نشان می دهد، این سیستم سبب کاهش 100 درصدی تصادفات منجر به فوت و کاهش 40 درصدی وقوع تصادفات خسارتی در بزرگراه های شهر تهران شده است.