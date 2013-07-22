تشکیل حلقه ترویجی فرهنگ زکات با مشارکت نخلداران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی یکشنبهشب در نشست هماهنگی کارگروه ترویج فرهنگ زکات آبپخش با اشاره به تاثیر بسیار مهم پرداخت زکات، اظهار داشت: در دین اسلام تاکید بسیاری بر پرداخت زیژکات شده و این موضوع در آیات و روایات متعدد میتوانیم ببینیم.
وی، زکات را یکی از ابعاد و جنبههای اقتصادی دین مبین اسلام برای رفع فقر و نیازمندی در جوامع انسانی دانست و خاطرنشان ساخت: پرداخت زکات زمینهساز برابری و برادری انسانها در جامعه میشود و سبب توانمندسازی اقشار نیازمند و آسیبپذیر جامعه میشود و اختلافات طبقاتی را از بین میبرد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان بوشهر با اشاره به پتانسیلهای بالای آبپخش در بحث زکات تصریح کرد: آبپخش از قطبهای مهم تولید خرمای کشور محسوب میشود و وجود بالغ بر یک میلیون اصله نخل پتانسیل و ظرفیت بالایی در بحث زکات برای این منطقه بهوجود آورده است.
لزوم همکاری همه دستگاهها در امر جمعآوری زکات
وی یادآور شد: در سالهای گذشته نیز این شرکت با تمام توان ستاد احیای زکات آبپخش را یاری رسانده و همواره در فعالیتهای ترویجی زکات حضوری موثر و پررنگ داشته است.
موسوی عنوان کرد: اعتقاد دارم تمامی دستگاههای فرهنگی و دستگاههای مرتبط با بخش کشاورزی بهدلیل ماهیت کاری که دارند باید در بحث ترویج زکات مشارکت و همکاری کنند.
وی ابراز داشت: نمایندگان نخلداران در مناطق مختلف آبپخش با شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان بوشهر همکاری دارند و آمادگی این امر را داریم که با همکاری ایشان حلقه ترویجی فرهنگ زکات را در این شرکت تشکیل دهیم.
آبپخش رتبه دوم جمعآوری زکات در استان بوشهر را دارد
دبیر ستاد زکات آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: سیاستها و تدابیر دولت خدمتگزار در راستای اختصاص معادل مبلغ زکات موجب بهبود وضعیت جمعآوری زکات و توجه بیشتر مردم به پرداخت زکات میشد.
سید حمید موسوی عنوان کرد: در سال گذشته کمیته امداد امام خمینی (ره) آبپخش با جمعآوری 1.5 میلیارد ریال زکات نقدی و جنسی رتبه دوم جمعآوری زکات در استان بوشهر را به خود اختصاص داده است و این امر افتخاری بزرگ برای مردم آبپخش است.
وی یادآور شد: هماکنون ستاد احیای زکات کمیته امداد آبپخش در تمامی مناطق روستایی و شهری عوامل تبلیغکننده و ترویجی زکات دارد و در سالهای گذشته همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش نیز در این امر موثر بوده است.
رشد چشمگیر جمعآوری زکات در منطقه آبپخش
دبیر ستاد زکات آبپخش خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام به همه ابعاد زندگی اجتماعی توجه داشته و با طرح زکات به عنوان یک واجب مالی به این خواست مشروع پاسخ صریح داده است و وجوب زکات را از ضروریات دین شمرده است.
موسوی، فرهنگسازی در زمینه زکات را امری مهم دانست و بیان داشت: در سالهای گذشته اقدامات وسیع و گستردهای بهمنظور ترویج فرهنگ زکات در جامعه صورت گرفته و شاهد رشد چشمگیر جمعآوری زکات در منطقه آبپخش بودهایم.
وی اضافه کرد: فعالیت ستاد احیاء زکات بخش آبپخش در سالهای اخیر به طور فزایندهای افزایش داشته و با مقایسه آماری میزان جمعآوری زکات در هشت سال گذشته متوجه میشویم زکات آبپخش در سالهای اخیر با سرعتی بالا سیر صعودی داشته است.
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