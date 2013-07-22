چاپ 3 نمایشنامه از 3 نویسنده استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یکی از سرفصل های برنامه سال 92 تئاتر استان یزد، امسال سه مجموعه نمایشنامه از سه نویسنده بومی استان یزد چاپ و منتشر خواهد شد.

تمامی نویسندگان بومی استان یزد می توانند یک تا سه نمایشنامه خود که تاکنون چاپ و منتشر نشده است را در قالب فایل WORD به اضافه سه نسخه پرینت از هر کدام از نمایشنامه ها را تا روز پنجشنبه سوم مرداد ماه به دفتر انجمن نمایش تحویل داده و رسید دریافت كنند.

در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از سه نفر باشند، انتخاب آثار به کمیته فنی تئاتر استان سپرده خواهد شد.

قرار است نشستی با حضور برخی نویسندگان تئاتر استان، شورای انجمن نمایش و دبیر کمیته فنی تئاتر استان عصر روز دوشنبه 31 تیر ماه در تالار هنر برگزار شود و جزئیات بیشتر این برنامه سنجش و تصمیم گیری شود.