وزرات ورزش و جوانان تنها متولي ورزش نيست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در آيين افتتاحيه مسابقات فوتسال جام رمضان اردکان با بیان اینکه ورزش با رشته هایی همچون فوتبال، امروزه به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است که علاوه بر تاثیر بر سلامت جوانان و احیای روح تعاون و همکاری در آنها، نبوغ و استعدادهایشان را شکوفا و رقابت بر مدار قانون را به آنها می آموزد، اظهار داشت: ورزش می تواند با شور و شادابی که ایجاد می کند، امنیت روحی و روانی را به ارمغان آورد.

نماینده مردم اردکان در مجلس با تشبیه جوانان به گلوله های آتشین عشق و شادابی و نشاط که وقتی به هدف اصابت کنند تحرک و پویایی بوجود می آورند و اگر از مسیر منحرف شوند، پیامدي مخرب و ویرانگر دارند، افزود: باور کردن و حرمت قائل شدن برای جوانان در عمل و توجه به خواستها و نیازهایشان می تواند اسباب ترقی و تعالی آنها در زمینه های مختلف را فراهم سازد و از افتادن در وادی کژی و خطا مصون سازد.

تابش عنوان كرد: جامعه ما به واسطه سوء تدبیرها و تنگ نظری ها شاهد رشد پدیده های مخرب اجتماعی از جمله اعتیاد است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و می توان از ورزش و توسعه فضاهای ورزشی که با کمترین هزینه مورد استفاده عامه مردم قرار گیرد، بهره جست.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: متولی ورزش کشور تنها وزارت ورزش و جوانان نیست بلکه مجموعه حاکمیت به ويژه وزارتخانه ها و سازمان هایی که به نوعی مرتبط با ورزش هستند در این زمینه مسئولیت دارند و باید ارگانهایی همچون صدا و سیما و مطبوعات در رابطه با اشاعه مطالب آموزشی ورزشی همراه با فرهنگ سازی اقدامات لازم انجام دهند و فقط به ذکر فرایند برگزاری و نتیجه مسابقات بسنده نکنند.

وی با تحلیل درخشش ورزشکاران کشورمان در مسابقات لیگ جهانی والیبال و راهیابی تیم ملی فوتبال به بازیهای جام جهانی برزیل بعنوان نمونه ای از استعداد جوانان ایرانی در عرصه ورزش گفت: نباید به پیروزیهایی که در سایه کار مقطعی برخی از فدراسیونها و مربیان و درخشش جوانان متعصب و با غیرتمان به دست می آید دلخوش کنیم بلکه با سرمایه گذاری روی استعدادها و تدوین نقشه راه و استراتژی که فعلا ورزش کشور در این زمینه دچار ضعف و خلا است، به قله های اسیایی و جهانی دست یابیم و تداوم این موفقیت ها را شاهد باشیم.

مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 21 تیم در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان طی 21 روز در سالن فجر اردکان برگزارخواهد شد.