روند کشف 353 كيلوگرم ترياك در نهاوند/ دستگیری 4 نفر

سرهنگ عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان نهاوند در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ ضمن تشديد کنترل محورهاي فرعي و اصلي اين شهرستان روز دوشنبه صبح از جابجايي يک محموله مواد افيوني با کامیون بنز 10 تن و اسکورت دو خودرو وانت پیکان مطلع شدند.

نظری گفت: مأموران که اقدام به ايجاد ايست و بازرسي در جاده هاي شهرستان کرده بودند به يك دستگاه خودروي کامیون بنز 10 تن مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران دستور ایست و توقف کامیون مذکور را صادر و هنگام بازرسی از خودرو متوجه شدند 353 کیلو گرم تریاک به صورت ماهرانه و کاملا مخفی و سری در کامیون جاسازی شده است.

فرمانده نیروی انتظامی نهاوند با اشاره به اینکه تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد بیان داشت: در این عملیات ضربتی چهار نفر دستگیر و به زندان منتقل شدند.

عباس نظری در پایان سخنانش گفت: این افراد قصد داشتند این محموله بزرگ مواد مخدر در شهرهای منطقه غرب کشور و استان همدان به فروش برسانند.