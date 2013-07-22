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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

برای حضور در اردوی تیم زیر 16 سال؛

قنبرپور 26 بازیکن را دعوت کرد

قنبرپور 26 بازیکن را دعوت کرد

سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران از 26 بازیکن برای حضور در اردوی آماده‌سازی این دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید از اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال نوجوانان (زیر 16 سال) ایران در حالی از چهارم مردادماه در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود که مصطفی قنبرپور از 26 بازیکن برای حضور در این اردو دعوت کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

فرید نجات، رضا دهقانی، علی خدادادی، مهران درخشان‌مهر، محمدامین بهرامی، رضا سلیمانی، امیرحسین یحیی‌زاده، نیما مختاری، حسام سلطانپور، آریان فرمان، سجاد کریم‌زاده، فتح‌الله درزی، وحید افتاری، نیما داغستانی، علی اکبراحمدی، محمدرضا خاکی، باقر نیاری، مهرداد پور ابوالقاسم، محمد شمسی، مهدی عبداله‌وند، علی صادق‌تبار، سعید حسین‌پور، رضا شکاری، رضا کریمی، مصطفی رخ بین‌زاده و ایمان رستگاری

طبق اعلام فدراسیون فوتبال بازیکنان دعوت شده باید قبل از ساعت 14 روز چهارم مردادماه در میهمانسرای شماره یک کمپ تیم‌های ملی خودشان را به کادر فنی و سرپرست تیم ملی معرفی کنند.
 

کد مطلب 2102342

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