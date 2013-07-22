مقابله با حمله سایبری در رزمایش قزوین تمرین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رزمایش که مدیرکل پدافند غیرعامل استان، رئیس کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضاء اصلی کارگروه حضور داشتند نیروهای شرکت کننده از جمله شرکت های مخابرات و توزیع نیروی برق استان برای ارائه خدمات ضروری در مواقع بروز بحران آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

محمد افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین در هنگام برگزاری این رزمایش که در محل اداره کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان برگزار شد اظهارداشت: با توجه به اينكه از سوي سازمان پدافند غيرعامل كشور تير ماه به عنوان زمان پدافند سايبري اعلام شده است لذا در راستای اهداف اصلی پدافند غیرعامل به منظور كسب آمادگي این رزمایش برگزار شده است.



وی افزود: به منظور کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت ها و پایدارسازی امروز دوشنبه با تدوین سناریوی مشخص در راستای فعال کردن سطوح مختلف دستگاه های سطح استان و سنجش میزان آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی سايبري و نیز تداوم فعالیت های ضروری و مدیریت پیامدها و بحران های احتمالی اين رزمايش درمحل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین برگزار شد.



مديركل پدافند غيرعامل استان افزود: مدیران IT دستگاه های یاد شده به همراه یک نفر از کارشناسان حوزه مربوطه به تشریح اطلاعات لازم در خصوص شبکه ارتباطی و زیرساخت های موجود، شبکه پسیو واکتیو دستگاه خود و اقدامات مقابله ای هنگام انجام عملیات خرابکاری در مسیر ارتباطی و حمله سایبری دشمن به وب سایت های دستگاه های پیشنهادی مطابق با سناریو ارائه شده در رزمایش تمرین کردند.



وي افزود: در ادامه ضمن بررسی و شناسایی حفره های امنیتی، راهکارهای لازم به منظور افزایش سطح امنیت دستگاه های شرکت کننده ارائه شد.

