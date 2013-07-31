حسین شهابی کارگردان سینما که این روزها فیلم "روز روشن" را در نوبت دوم اکران عید فطر دارد درباره نگارش فیلمنامه "حراج" به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه "حراج" به پایان رسیده است و در حال حاضر مشغول مذاکره با برخی از بازیگران هستم.

وی افزود: البته در این فیلم تنها دو بازیگر اصلی لازم دارم و باقی بازیگران از چهره‌های شناخته‌شده نیستند. با پایان نگارش فیلمنامه این فیلم و طبق برنامه‌ریزی که انجام داده‌ایم قرار است مهرماه دومین فیلم سینمایی خود را کلید بزنم.

این کارگردان با اشاره به داستان "حراج" گفت: فیلمنامه این فیلم سینمایی درباره مسایل و مشکلات اجتماعی زنان است و اگر بخواهم به شکل جزئی‌تر بگویم، فیلم درباره مشکلات خانواده‌ای است که به خاطر مشکلات مالی مجبور به حراج وسایل خانه خود شده‌اند.

کارگردان فیلم "روز روشن" در پایان درباره اکران این فیلم گفت: اکران فیلم سینمایی "روز روشن" در نیمه دوم عید فطر قطعی شده است. طبق صحبت‌های انجام شده قرارست در گروه سینما آزادی روی پرده رود و پخش‌کننده آن هدایت فیلم خواهد بود. پیش از این قرار بود این فیلم در اکران دوم نوروزی به نمایش درآید که بنا به دلایلی نمایش این فیلم سینمایی به تعویق افتاد.

"روز روشن" داستان زن جوانی است که از یک صبح تا عصر تمام تلاش خود را می کند تا تعدادی شاهد را برای شهادت بی گناهی یک مرد در دادگاه حاضر کند. این فیلم در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بخش نگاه نو به نمایش در آمد و توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند.

مهران احمدی، پانته‌آ بهرام، سودابه بیضایی، روناک یونسی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.