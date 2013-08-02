به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون کتابهای زیادی درباره استرس منتشر شده است، زیرا این پدیده به ویژه در قرون 20 و 21 یکی از تهدیدهای جامعه بشری به شمار میرود و ابعاد مختلف سلامت انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت معنوی از جمله این ابعاد به شمار میروند. ضرورت تدوین متون تخصصی درباره استرس، دلیلی است که نویسندگان کتاب «روانشناسی استرس» آن را علت نگارش این اثر دانستهاند.
واژه استرس از زبان انگلیسی گرفته شده و از گذشتههای بسیار دور به شکلهای مختلف و در حوزههای متفاوت به کار رفته است، به همین دلیل ریشه و معنای آن به گونههای متفاوتی تبیین شده است. برای مثال این واژه در حوزه مهندسی به معنای فشار یا کشش فیزیکی به کار رفته است. در این حیطه میتوان به کارهای رابرت هوک اشاره کرد. او برای تبیین مقاومت سازههای دستساز انسان مانند پلها در برابر فشار، قانون انعطافپذیری را مطرح کرد.
کتاب «روانشناسی استرس» در 3 بخش و 13 فصل تالیف شده است. بخش اول آن با عنوان شناخت استرس، شامل فصول 1 تا 5 این کتاب است. در بخش دوم که منابع استرس نام دارد، مطالب فصلهای 6 تا 9 درج شده است و خوانندگان در این بخش از کتاب، با عوامل موثر بر ایجاد و نگهداری استرس آشنا میشوند. این عوامل در دامنهای از عوامل درونی و بیرونی قرار دارند. ویژگیهای شخصیتی از جمله عوامل درونی هستند که میتوانند به عنوان منبعی قوی در ایجاد استرس مزمن نقش داشته باشند. شیوه ادراک، مرکز کنترل و چگونگی تفکر هر فرد در تفسیر او از موقعیتها، قضاوت او درباره دیگران، نگاه او به دنیا و در نتیجه در شیوه برقراری ارتباط با خود و دیگران، نقش به سزایی دارد.
بخش سوم هم که مهمترین اهداف نگارش کتاب در مطالب آن نهفته است، شامل فصول 10 تا 13 است. در این فصول، انواع راهبردهای مقابلهای شامل راهبردهای شناختی، رفتاری و معنوی مطرح شده است. این کتاب میتواند منبع مناسبی برای دانشجویان رشتههای مختلف روانشناسی و مشاوره، درمانگران و علاقهمندان باشد.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
یکی دیگر از ویژگیهای افراد مستعد استرس، درماندگی اکتسابی و بدبینی اکتسابی است. همانطور که اشاره شد استرس منفی زمانی شکل میگیرد که فرد بپندارد انتظارات و توقعات محیط پیرامونش، فراتر از امکانات مقابلهای او میباشد. سلیگمن (1979 و 1975) نظریهای را مطرح کرده است که به درک این مساله کمک میکند که چگونه برخی افراد به این احساس میرسند که از سوی الزامات و درخواستهای محیط پیرامون خود مغلوب شدهاند. هرگاه این موقعیتها زیاد باشند، احساس درماندگی را در انسان افزایش میدهند. پژوهشها نشان میدهد که هم حیوانات و هم انسانها در واکنش به این مساله دچار درماندگی اکتسابی میشوند.
درماندگی اکتسابی سه بعد مختلف دارد: انگیزشی، شناختی و هیجانی، که در نتیجه آن ورود زودهنگام به «مرحله خستگی» است که سلیه آن را نشانگان انطباق عمومی نامیده است (مایر و سلیگمن، 1976). هرچند به نظریه درماندگی اکتسابی بسیار توجه شده است، ولی در برخی زمینهها از آن انتقاد شده است از جمله عدم موفقیت این نظریه در توجه به تفاوتهای فردی و تداوم درماندگی (تایلور، 1986). بنابراین سلیگمن و همکاران این مدل را تجدید نظر کردند. در این مدل به تفسیر افراد از وقایع توجه شده است (ابرامسون، گرابر و سلیگمن، 1980).
این کتاب با 272 صفحه مصور، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 14 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
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