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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

آموت «انتقام» یوکو اوگاوا را گرفت

آموت «انتقام» یوکو اوگاوا را گرفت

کتاب «انتقام» نوشته یوکو اوگاوا نویسنده ژاپنی با ترجمه کیهان بهمنی، تحویل نشر آموت شد.

کیهان بهمنی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «انتقام» نام یک مجموعه داستان به قلم یوکو اوگاوا نویسنده ژاپنی است که پیش از این کتاب «خدمتکار و پروفسور» را از او ترجمه کرده بودم. این کتاب 11 داستان کوتاه سیاه را در بر می‌گیرد.

وی افزود: برخلاف «خدمتکار و پروفسور» اثر قبلی این نویسنده که یک داستان رئال آرام بود، داستان‌های «انتقام» همه از داستان‌های گوتیک ژاپنی هستند و محور تمام آنها جنایت و قتل است. اتفافات 11 داستان این کتاب در اماکن مختلف اتفاق می‌افتند اما بین همه آنها یک خط ارتباطی وجود دارد که به یکدیگر، مربوطشان می‌کند و لذا ممکن است وقتی داستان یازدهم را می‌خوانید، ردی از داستان اول کتاب را در آن ببینید.

این مترجم ادامه داد: «انتقام» کتابی جدید است که ظرف چند سال گذشته نوشته و منتشر شده است. این کتاب را هم مانند «خدمتکار و پروفسور» به نشر آموت سپرده‌ام و آماده است تا از طرف این ناشر به ارشاد ارسال شود.

رمان «قطب‌نمای نوح» نوشته آن تایلر نویسنده آمریکایی، اثر دیگری است که چندی پیش توسط کیهان بهمنی ترجمه شده بود و توسط نشر افراز برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد رفته و هم اکنون در انتظار اخذ مجوز است.

کد مطلب 2108240

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