  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

با درج در روزنامه رسمی کشور

تاسیس دانشگاه احمدی نژاد در تهران رسما تأیید شد

تاسیس دانشگاه احمدی نژاد در تهران رسما تأیید شد

راه اندازی دانشگاه احمدی نژاد در تهران با درج در روزنامه رسمی کشور، رسما تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاسیس دانشگاه ایرانیان که منتسب به احمدی نژاد است توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد موافقت قرار گرفت و روزنامه رسمی کشور نیز این مصوبه شورا را تایید کرد.

متن تایید دانشگاه احمدی نژاد در روزنامه رسمی کشور به این شرح است:

" تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران

(مصوب جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده واحده «تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران» که در جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 25/4/1392 رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده ـ تأسیس دانشگاه بین‌المللی توسط هیأت مؤسس به ریاست آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد مورد موافقت قرار می‌گیرد».

تبصره ـ اساسنامه این دانشگاه به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد و استقرار مرکز و واحد آن در تهران بلامانع است».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد"

کد مطلب 2109697

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