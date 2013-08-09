رمضان خاستگاه و فرودگاه قرآن است

آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز عید فطر روز جمعه در مصلای المهدی (ع) زاهدان و در جمع نمازگزاران گفت: ماه رجب برای آماده شدن مسلمانان به عنوان ماه بیدارباش است و رمضان مسلمانان را دعوت می کند تا در ضیافت الهی از دریای بیکران الطاف حقتعالی بهره برده و مورد مغفرت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه رمضان دارای برکات و اثرات بسیارفراوانی از نظر معنوی برای مسلمانان محسوب می شود ادامه داد: این ماه پر خیر و برکت به انسان ها فرصت می دهد تا با ارتباط نزدیک تر به خداوند از خود بینی به خدا بینی برسند.

سلیمانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه سیل اخیر و خسارات وارده و بی شمار به واحدهای مسکونی مردم و همچنین زیرساخت های جنوب استان گفت: خسارات مالی این سیل متاسفانه بسیار زیاد است اما امیدواریم با همت مسئولان این ضایعه تاثر برانگیز بزودی جبران شود.