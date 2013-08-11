ستوان خرگوشه به دنبال روباه خلافکار در دنیای "زوتوپیا"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم کمدی که در دنیایی بنا شده که فقط حیوان‌ها در آن زندگی می کنند، داستانی هیجان‌انگیز دارد که با شرکت یک روباه، یک خرگوش و دسته‌ای از انواع و اقسام حیوانات دیگر که می توانند صحبت کنند و راه بروند اما شبیه انسان‌ها نیستند، شکل گرفته است.

برای ساخت این فیلم که تاکنون بیشتر جزییاتش مخفی نگه داشته شده بود، بایرون هاوارد این بار با جرد بوش نویسنده کار می‌کند تا داستان نیک وایلد خلافکار (روباه) و ستوان جودی هاپس (خرگوش) را بیان کند.

هاوارد در توضیحات بعد از معرفی‌اش گفت که چگونه در ابتدا این ایده به ذهنش رسیده است. او گفت: فکر می کنم همه ما ارتباطی قوی با حیوانات داریم. زمانی که من و جرد شروع به کار بر روی این فیلم کردیم این موضوع یکی از قوی‌ترین عوامل ارتباطات ما شد. ما عاشق دنیای حیوانات هستیم. جان لستر هم محقق فوق‌العاده ای است. او نمی خواهد اولین چیزی را که به ذهن می رسد وارد صحنه کند بلکه درباره اش کاملا تحقیق می کند و حقایق را وارد داستان می کند.

وی افزود: بنابراین من و جرد به مدت 18 ماه به تحقیق پرداختیم و واقعا با شناخت دنیایی که در فیلم قرار دادیم، جلو رفتیم. می دانستیم که می خواهیم فیلم یک کمدی باشد، می دانستیم که می‌خواهیم هوشمندانه و مدرن باشد و دنیایی را توصیف کند که هیچ‌کس قبلا ندیده است.

جرد بوش هم درباره تحقیقاتشان اینطور توضیح داد: در حقیقت این تحقیقاتمان بود که داستان را جلو می برد و نه بر عکس. آنطوری که ما با موضوع برخورد کردیم، اجازه دادیم که تحقیقات داستانمان و نحوه برخورد شخصیت هایمان با هم داستان را جلو ببرد.

هاوارد توضیح می دهد که در فیلم های دیگر به حیوانات تمام خصوصیت ها و قابلیت های انسان ها را می دهند، اما آن ها در فیلمشان سعی داشتند به حیوانات خصوصیت های خاص خودشان را بدهند و بعد اجازه بدهند با قابلیت های انسانی ارتباط داشته باشند.

هنوز هیچ صداپیشه ای برای فیلم "زوتوپیا" انتخاب نشده است، با این حال انتظار می رود فیلم در سال 2016 اکران شود.