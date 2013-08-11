به گزارش خبرگزاری مهر، میرجلالالدین کزازی، استاد زبان و ادبیات فارسی که آثار متعددی درباره ادبیات کلاسیک فارسی نوشته است، در این اثر خود، داستانی بر پایه سرگذشت فردوسی نوشته که «فرزند ایران» نام دارد. این کتاب، نشاندهنده زندگی فردوسی به دور از افسانههای بیپایه و در قالب داستان بلند است که از نوجوانی فردوسی آغاز میشود و با سرایش داستانها و فرجام شاهنامه و فردوسی پایان میگیرد.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه 22 مرداد ماه از ساعت 16:30 به نقد و بررسی کتاب «فرزند ایران» اختصاص دارد که با حضور میرجلالالدین کزازی و قدرتالله طاهری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ورود به این نشست، برای علاقهمندان آزاد است.
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