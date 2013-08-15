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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

در نامه چمران خطاب به لاریجانی صورت گرفت؛

شورای شهر تهران ادعاهای نجفی را تکذیب کرد/ نام حق‌شناس صرفا تشابه اسمی با آیت‌الله حق‌شناس است

شورای شهر تهران ادعاهای نجفی را تکذیب کرد/ نام حق‌شناس صرفا تشابه اسمی با آیت‌الله حق‌شناس است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی ادعاهای مطرح شده در اظهارات نجفی و موافقانش را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی چمران" رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نامه‌ای خطاب به "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی ادعای مطرح‌شده در اظهارات نجفی را تکذیب کرد.

بر اساس توضیحات مندرج در این نامه، ادعای نجفی مبنی بر اینکه شورای اسلامی شهر تهران نام میدانی مزین به نام "آیت‌الله حق‌شناس" را به "نهم دی" تغییر داده است، تکذیب شده است.

نجفی در نطق دفاعیه خود ادعا کرد: به من گفتند شما با نامگذاری میدان به نام 9 دی مخالف بودید. این چه بحثی است؟ شما امنیت روانی تصمیم‌گیری را اینگونه به هم می‌ریزید. در ثانی اگر چنین مسئله‌ای مطرح می‌شود علت آن را هم بگویید. پیشنهاد آورده بودند که میدان آیت‌الله حق‌شناس به 9 دی تغییر نام پیدا کند و من با آن مخالف بودم چرا که آیت‌الله حق‌شناس از مقامات و علمای این کشور بودند این همه میدان وجود دارد یکی را به همین نام بکنید. در قم هم تونل غدیر را به نام تونل 9 دی نامگذاری کردند و با فشار علما بار دیگر مجبور شدند آن را به نام غدیر بازگردانند. آنجا علما نزدیک‌شان بود و اعتراض کردند در حالی که اینجا این طور نبود. من به اصولی پایبند هستم. ماحق نداریم میدان آیت الله حق شناس را به 9 دی تغییر نام دهیم اما شما بخشی را می‌گویید و بخش دیگر را بیان نمی‌کنید آیا چنین کاری منصفانه است؟»

چمران در توضیحات ارسالی خود خطاب به لاریجانی تأکید کرده است: «در زمان بررسی طرح مزبور در صحن علنی شورا و همچنین به فرمانداری تهران، اعلام می‌شود که نام "حق‌شناس" صرفاً تشابه اسمی با نام حضرت آیت‌الله حق‌شناس داشته و هیچ ارتباطی با معظم‌له نداشته است و مصوبه مزبور اجرا نشده است.

کد مطلب 2116042

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