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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۱

بازهم جنایتی دیگر در سوریه؛

تروریستهای القاعده پس از قرائت بیانیه ای دو کودک را تیر باران کردند

تروریستهای القاعده پس از قرائت بیانیه ای دو کودک را تیر باران کردند

تروریستها القاعده پس از این که دو کودک را از منطقه های الزهرا و نبل واقع در شهر حلب ربودند و پس از قرائت بیانیه ای آنها را تیرباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان،اعضای گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که وابسته القاعده است، باز هم جنایت جدیدی را مرتکب شدند.

تروریستها با قرائت یک بیانیه  و با استناد دروغین به کتاب و پیامبر خدا، دو کودک بی گناه و مظلوم را که نمی دانستند چه عاقبتی در انتظارشان است، تیر باران کردند.

تروریستها این دو کودک را از مناطق شیعه نشین نبل و الزهراء واقع در حلب ربوده بودند تا در اقدامی وحشیانه آنها را بکشند و بیش از پیش چهره مخوف، وحشیانه و به دور از انسانیت خود را نشان دهند.

این صحنه ها به وضوح نشان می دهد: کسانی که در سوریه می جنگند، حیواناتی در پوشش انسان هستند که هدفشان کشتن افراد بی گناه و نابودی شهرها و روستاهاست.

در واقع هدف این تروریستها انقلاب علیه دولت سوریه نیست، بلکه هدف آنها جنگ فرقه ای است تا از رهگذر آن بتوانند سوریه و مردم این کشور را نابود کنند.

خوانندگان محترم برای مشاهده فیلم اینجا را کلیک کنند.

کد مطلب 2116145

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