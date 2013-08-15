تروریستهای القاعده پس از قرائت بیانیه ای دو کودک را تیر باران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان،اعضای گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که وابسته القاعده است، باز هم جنایت جدیدی را مرتکب شدند.

تروریستها با قرائت یک بیانیه و با استناد دروغین به کتاب و پیامبر خدا، دو کودک بی گناه و مظلوم را که نمی دانستند چه عاقبتی در انتظارشان است، تیر باران کردند.

تروریستها این دو کودک را از مناطق شیعه نشین نبل و الزهراء واقع در حلب ربوده بودند تا در اقدامی وحشیانه آنها را بکشند و بیش از پیش چهره مخوف، وحشیانه و به دور از انسانیت خود را نشان دهند.

این صحنه ها به وضوح نشان می دهد: کسانی که در سوریه می جنگند، حیواناتی در پوشش انسان هستند که هدفشان کشتن افراد بی گناه و نابودی شهرها و روستاهاست.

در واقع هدف این تروریستها انقلاب علیه دولت سوریه نیست، بلکه هدف آنها جنگ فرقه ای است تا از رهگذر آن بتوانند سوریه و مردم این کشور را نابود کنند.

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