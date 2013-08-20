انگیزه های جمهوری آذربایجان از گسترش روابط با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، "ریچارد ویتز" کارشناس ارشد موسسه آمریکایی هادسون در مطلبی در سایت "WPR" با اشاره به سفر هفته گذشته "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه به باکو به بررسی اهداف رهبران جمهوری آذربایجان از گسترش روابط خود با همسایه قدرتمند خود روسیه پرداخت.

در این مطلب آمده است که "ولادیمیر پوتین" در 7 سال گذشته اولین سفر خود را به باکو داشت که سومین سفر وی به جمهوری آذربایجان در طول 2 دهه گذشته می باشد .

وی در این مطلب با اشاره به تلاش های مقامات جمهوری آذربایجان برای گسترش روابط خود با روسیه می نویسد گسترش روابط با روسیه به قدری بوده است که این کشور تبدیل به بزرگترین شریک تجاری آذربایجان بعد از ایتالیا شده است و حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته 3.4 میلیارد دلار بوده است.

همچنین نویسنده با اشاره به اظهارات رئیس جمهور روسیه از همکاری تجاری 50 منطقه روسیه با این جمهوری و حضور 700 شرکت روسی در این جمهوری خبر می دهد.

در بعد فرهنگی هم نویسنده به تلاش جمهوری آذربایجان به گسترش آموزش زبان روسی در مدارس این جمهوری و حضور حدود 2 میلیون آذربایجانی در روسیه اشاره می کند و در نهایت به علل تلاش دولت جمهوری آذربایجان به گسترش روابط خود با روسیه به موازات گسترش روابط با غرب می پردازد.

وی دلایل جمهوری آذربایجان را اینگونه معرفی می کند: جمهوری آذربایجان از گسترش روابط با روسیه اهداف منطقه ای خود را دنبال می کند که شامل بازپس گیری سرزمین های اشغال شده این کشور از ارمنستان ، به حداقل رساندن فشارهای خارجی بر این کشور در زمینه سیاست های داخلی و تبدیل کردن باکو به قطب اقتصادی منطقه هستند.

همچنین این نویسنده از دیگر دلایل تلاش رهبران باکو برای گسترش روابط با روسیه را نگرانی آذربایجان از گسترش نفوذ ایران خوانده است.

شایان ذکر است یکی از مسائلی که موجب نگرانی جامعه جهانی شده است نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر رسانه های این کشور از سوی حکومت است.