به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم محمدعلی چاوشی مدیر موسسه "مشکات" و تهیه کننده آلبوم های موسیقی "نیلوفرانه 1 و "2 با بیان اینکه هیچ آلبومی تاکنون به لحاظ فروش نتوانسته رکورد آلبوم "نیلوفرانه" را بزند، یادآور شد: انتشار بیش از 3 میلیون و 600 هزار نسخه از آلبوم "نیلوفرانه" نشان دهنده استقبال بسیار خوبی است که از سوی مخاطبان نسبت به این اثر موسیقایی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: طبق آماری که در کشورمان وجود دارد به ازای هر اثر موسیقایی خریداری شده توسط مخاطب به صورت قانونی چهار اثر به صورت غیر مجاز در بازار موسیقی منتشر و به صورت غیر قانونی به مخاطبان ارائه می شود. این در حالی است که با توجه به این آمار می توانیم به این نکته دست پیدا کنیم که از هر چهار مخاطب ایرانی یک نفر حداقل آلبوم های "نیلوفرانه 1 و "2 را گوش داده است که این آمار برای یک آلبوم موسیقایی می تواند کم نظیر باشد.

چاوش در ادامه صحبتهای خود به تاثیرات روانی و اجتماعی آلبوم "نیلوفرانه" به آهنگسازی عباس خوشدل و خوانندگی عیلرضا افتخاری اشاره کرد و گفت: به طور حتم آلبوم "نیلوفرانه" فارغ از وجوه هنری و روانشناسی که دارد می تواند به عنوان یک پدیده اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد و لازم است که پژوهشگران، دانشوران و متخصصان جامعه شناسی به این آلبوم که به اعتقاد من یک پدیده اجتماعی است بیشتر از آنها دقت و سنجش کنند و آن را هم مورد پژوهش قرار دهند.

مدیر موسسه موسیقایی "مشکات" در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن تاکید بر لزوم توجه بیشتر به آثار موسقایی پرطرفدار در حوزه پژوهش های اجتماعی به تلاش های عباس خوشدل در عرصه موسیقی و تولید آلبوم "نیلوفرانه" هم اشاره و وی را یکی را از معنوی ترین هنرمندان کشور توصیف کرد.

چاوشی در ادامه بیان کرد: متاسفانه به قدری بهره‌کشی فرصت‌طلبانه از مفاهیم معنوی، ایمانی و اعتقادی صورت گرفته است که گاهی آدم هراس دارد که از دین و معنویت سخن بگوید. اما در این جا فقط به این نکته اشاره می کنم که عباس خوشدل یکی از معنوی ترین هنرمندانی است که من در حوزه موسیقی می شناسم. او نه رییس، نه تاجر و نه شخصیت سرمایه دوستی است. به همین خاطر ستایش از او نمی تواند ستایشی برای طمع باشد. عباس خوشدل به دور از همه شائبه ها یک انسان اموختنی است. چرا که سکوت، رفتار، گفتار و سلوک وی بر فردیت خود و به عنوان انسانی از یک جامعه، از همه نظر آموختنی است.

این تهیه کننده موسیقی تصریح کرد: در مدتی که با عباس خوشدل در حوزه موسیقی فعالیت می کردم او حتی یک مورد برای تاخیر و بی نظمی نداشت. او پیش از همه می آمد و پس از همه می رفت. به جرات می توان گفت عباس خوشدل نمونه ای از نظم و انضباط است. از سوی دیگر اینکه هنرمندی بتواند توفیق ساخت آثار موسیقایی با محوریت 14 معصوم را داشته باشد هم توفیقی است که نصیب هر هنرمندی نمی شود اما خوشدل توانست به این افتخار بزرگ نیز دست پیدا کند.

چاوشی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: "نیلوفرانه" اولین اثر موسیقایی بود که صدا و سیما برای آن کلیپ ساخت و برای اولین بار هم به صورت زنده در لحظه تحویل سال از شبکه دوم سیما پخش شد. به اعتقاد من این مجموعه مجموعه ای است که حتم دارم نسل آینده دوباره به آن باز می گردد.

عباس خوشدل هم در این مراسم با تقدیر از برگزار کنندگان این نشست خاطر نشان کرد: چاوشی به حدی درباره "نیلوفرانه" زیبا صحبت کرد که برای من حرفی باقی نمانده است به همین خاطر خوشحالم که امشب با افتخار در کنار شما هستم.

پخش نماهنگی از فعالیتهای هنری عباس خوشدل در عرصه موسیقی، اجرای قطعاتی از آثار عباس خوشدل در ارکستر ملی مهر و بداهه نوازی پیانو بردیا صدر نوری از دیگر برنامه های این مراسم بود.