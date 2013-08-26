به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد حضور محمدرضا خلعتبری در تیم پرسپولیس وارد فاز نهایی خود شده است و بعد از تخفیف 200 هزار دلاری که سرخپوشان از سران باشگاه عجمان گرفته‌اند، تامین اعتبار 800 هزار دلاری از سوی عابر بانک سابق این باشگاه همه شرایط را فراهم کرده تا این مهاجم پس از سال‌ها تلاش بی‌نتیجه، سرانجام به تیم پرسپولیس بپیوندد.

اگرچه بر سر پرداخت 3 میلیارد تومان پول به باشگاه اماراتی در ازای دریافت رضایتنامه خلعتبری همچنان حرف و حدیث‌ها فراوان است ولی در شرایطی که انتقادهای زیادی پس از دومین باخت فصل پس از گذشت شش هفته متوجه کادر فنی قرمزها شد شاید خرید این مهاجم تا حدی مسیر انتقادها را تغییر دهد.

در این بین شاید تلاش‌های صورت گرفته از سوی باشگاه سپاهان برای جذب دوباره خلعتبری هم انگیزه‌ای برای پرسپولیسی‌ها شد تا برای به چنگ آوردن این مهاجم دست به هر کاری بزنند. علی دایی که رابطه خوبی با محمدرضا هدایتی دارد به همراه علی پروین مذاکراتی را با عابربانک سابق قرمزها داشتند تا او را برای پرداخت 800 هزار دلار به باشگاه عجمان امارات متقاعد کنند که این اتفاق هم رخ داد.

در این باره علی دایی با اشاره به پرداخت پول رضایتنامه خلعتبری توسط هدایتی گفته است: "هدایتی یک پرسپولیسی واقعی است و من از او ممنونم که رویم را زمین نزد. بعد از شرایطی که برای دریافت رضایتنامه خلعتبری پیش آمده بود، من با وی صحبت کردم تا در صورت امکان پول آن را پرداخت کند که ایشان هم لطف بزرگی کردند و این کار را انجام دادند. هدایتی تاکید کرد به خاطر پرسپولیس و هوادارانش این کار را انجام خواهد داد، بنابراین وظیفه خود می‌دانم یک بار دیگر از هدایتی تشکر و قدردانی کنم که ثابت کرد یک پرسپولیسی تمام عیار است."

اما کنایه رویانیان هم به باشگاه سپاهان اصفهان هم در این باره جالب توجه است. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس می‌گوید: "ما وقت زیادی نداشتیم. نمی‌خواستیم برخی‌ها در این شرایط خود را برای خرید خلعتبری به وسط بیاندازند. یک دوست عزیز ما قرار بود پول خلعتبری را بپردازد که به بکباره دیگر تلفن ما را هم جواب نداد و حالا هدایتی کار بزرگی در حق پرسپولیس کرد که در یک نشست مطبوعاتی از وی قدردانی خواهیم کرد."

با صحبت‌های مطرح شده از سوی مدیرعامل باشگاه و سرمربی تیم پرسپولیس، باید محمدرضا خلعتبری را سرخپوش دانست مگر اینکه سپاهانی‌ها و یا مسائل دیگر باعث شود این تیم در دروازه پرسپولیسی‌ شدن، سر از یک تیم شهرستانی متمول در آورد.