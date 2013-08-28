۶ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۳۰

حسام‌الدین سراج:

بزرگان موسیقی در تاریخ ایران تاثیرگذار بوده‌اند

شیراز – خبرگزاری مهر: استاد آواز ایران گفت: بزرگان موسیقی این کشور تاثیرگذاران در تاریخ کشور بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام‌الدین سراج سه‌شنبه شب در مراسم بزرگداشت استاد مسعود حبیبی با بیان اینکه باید ارزش داشته‌های موسیقی ایران را بدانیم یادآور شد: عالم بر مبنای صدا می‌چرخد و تنها صدا است که می ماند.

وی تصریح کرد: شیراز شهر رندان و بزرگان شعر و هنر است به همین دلیل این مراسم در شیراز برگزار شد.

استاد آواز ایران تاکید کرد: مسعود حبیبی امروز نوه‌های هنری خود را می‌بیند و این مهم باید برای تمامی هنرمندان اتفاق بیفتد.

سراج با اشاره به اینکه باید همواره چنین مراسمی برای بزرگان موسیقی و هنر ایران گرفته شود، گفت: طی سالیان سال تنها موسیقی و صدا است که ماندگاری دارد و خوشبختانه در این خصوص هیچگونه کمبودی در ایران وجود ندارد.

استاد حسام‌الدین سراج پس از سخنرانی خود به اجرای دو قطعه پرداخت که قبل از اجرای قطعه دوم از کمبود و دلتنگی برای صدای دف استاد حبیبی خبر داد و از او خواست که در کنارش قرار گیرد و دف نوازی کند.

استاد مسعود حبیبی دف‌زن و دایره‌زن چیره دست و همچنین پیانیست برجسته کشور در تاریخ 1340 در کرمانشان متولد شده، در سال 57 در ارکست تلویزیون کار خود را به طور رسمی شروع کرده و تاکنون چندین آلبوم و موسیقی 30 فیلم را نواخته است.

