به گزارش خبرنگار مهر، حسام‌الدین سراج سه‌شنبه شب در مراسم بزرگداشت استاد مسعود حبیبی با بیان اینکه باید ارزش داشته‌های موسیقی ایران را بدانیم یادآور شد: عالم بر مبنای صدا می‌چرخد و تنها صدا است که می ماند.

وی تصریح کرد: شیراز شهر رندان و بزرگان شعر و هنر است به همین دلیل این مراسم در شیراز برگزار شد.

استاد آواز ایران تاکید کرد: مسعود حبیبی امروز نوه‌های هنری خود را می‌بیند و این مهم باید برای تمامی هنرمندان اتفاق بیفتد.

سراج با اشاره به اینکه باید همواره چنین مراسمی برای بزرگان موسیقی و هنر ایران گرفته شود، گفت: طی سالیان سال تنها موسیقی و صدا است که ماندگاری دارد و خوشبختانه در این خصوص هیچگونه کمبودی در ایران وجود ندارد.

استاد حسام‌الدین سراج پس از سخنرانی خود به اجرای دو قطعه پرداخت که قبل از اجرای قطعه دوم از کمبود و دلتنگی برای صدای دف استاد حبیبی خبر داد و از او خواست که در کنارش قرار گیرد و دف نوازی کند.

استاد مسعود حبیبی دف‌زن و دایره‌زن چیره دست و همچنین پیانیست برجسته کشور در تاریخ 1340 در کرمانشان متولد شده، در سال 57 در ارکست تلویزیون کار خود را به طور رسمی شروع کرده و تاکنون چندین آلبوم و موسیقی 30 فیلم را نواخته است.