به گزارش خبرنگار مهر، هر چند طلای سیاه از ابتدای فصل تابستان تاکنون روزهای آرامی را پشت سر گذاشته اما افزایش تنش‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی در سطح منطقه خاورمیانه به یک باره افزایش افسار گسیخته قیمت نفت خام را در بازارهای چهار گوشه جهان به همراه داشته است.



بر این اساس با توجه به احتمال حمله موشکی آمریکا به سوریه و مخالفت برخی از کشورهای بزرگ نفت و گاز خیز جهان همچون ایران و روسیه با این سیاست جنگ طلبانه، بهای نفت خام هم از روز گذشته تاکنون افزایشی حدود 5 دلاری به ازای هر بشکه را تجربه کرده است.



گزارش موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که همزمان با سقوط معاملات در بازارهای بورس و سرمایه، امروز هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با افزایشی نزدیک به 5 دلاری نسبت به روز گذشته تا مرز 118 دلار معامله شده است.



صدای پای نفت 120 دلاری در بازار انرژی



از سوی دیگر، پیش بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت ادامه شرایط ژئوپولیتیکی و تنش‌های دیپلماتیک بین کشورهای مختلف احتمال عبور بهای طلای سیاه از مرز 120 دلاری محتمل به نظر می رسد، هر چند بیژن زنگنه وزیر جدید نفت ایران، تاکید کرده است که ایران از نفت گران استقبال نمی کند.



در حال حاضر صادرات حدود 150 هزار بشکه نفت خام سوریه به طور کامل متوقف شده است اما این توقف صادرات سوریه که برخی از کشورهای اروپایی از مهمترین مشتریان آن بودند عامل اصلی گران شدن قیمت نفت نیست.



اختلاف نظر بین کشورهای مختلف عضو اوپک همچون ایران، ونزوئلا و کشورهای عربی همچون عربستان سعو.دی، امارات، قطر و کویت از مهمترین دلایل گران شدن مجدد قیمت طلای سیاه پس از نزدیک به دو ماه تثبیت قیمت ها است.



اوپک: تولید نفت ایران افزایش یافت



به گزارش مهر، دبیرخانه اوپک امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: تولید نفت خام ایران پس از سقوطی قابل توجه در سال 2012 میلادی، هم اکنون به مرز سه میلیون و 740 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.



با این وجود، یکی از سیاست‌های دولت جدید افزایش ظرفیت تولید نفت ایران در مدت حدود هفت ماه به سطح 4 میلیون بشکه در روز است که به نظر می رسد برای تحقق این هدف باید افزایشی حدودی 250 تا 270 هزار بشکه ای تا پایان سالجاری اتفاق بیافتد.



هم اکنون روسیه با تولید بیش از 10 میلیون بشکه، عربستان با تولید 9.7 میلیون بشکه و آمریکا با تولید 6.5 میلیون بشکه بزرگترین تولیدکنندگان طلای سیاه جهان هستند که پس از آنها کشورهای چین با 4.1 میلیون بشکه و ایران با 3.7 میلیون بشکه بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان به شمار می روند.



نفت ایران در مرز 110 دلار ایستاد



هم سو با افزایش قیمت جهانی طلای سیاه، بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم با افزایشی حدود سه دلاری بیش از 103 دلار و 65 سنت به مشتریان فروخته شده است.



با این وجود از دو روز گذشته و پس از سونامی های جدید قیمت جهاین نفت، بهای هر بشکه طلای سیاه سبک صادراتی ایران هم تا محدوده 109 تا 110 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است.



این در حالی است که اوپک با انتشار گزارشی و در تحلیل وضعیت قیمتی فروش نفت ایران، اعلام کرده است: متوسط بهای نفت ایران از 109 دلار و 56 سنت در سال 2012 میلادی به 104 دلار و 16 سنت در هر بشکه در 6 ماه نخست 2013 میلادی کاهش یافته است.



متوسط بهای سبد نفتی اوپک هم با سه دلار و 42 سنت افزایش از بشکه ای 101 دلار و سه سنت در ماه ژوئن به 104 دلار و 45 سنت در ماه ژوئیه رسیده است.