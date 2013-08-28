  1. دانشگاه و فناوری
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

پس از دریافت 4 حکم از روحانی

اکبر ترکان سرپرست سازمان فضایی ایران هم شد

اکبر ترکان سرپرست سازمان فضایی ایران هم شد

رئیس جمهور در حکمی اکبر ترکان را به عنوان سرپرست موقت سازمان فضایی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی طی حکمی اکبر ترکان را که پیش از این به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شده بود به سرپرستی موقت سازمان فضایی ایران، شورای عالی امور ایرانیان، معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرده است.

مراسم معارفه اکبر ترکان به سمت های فوق بعد از ظهر امروز در محل شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور احکام جداگانه ترکان را به وی اعطا کرد. 

بر اساس احکام صادر شده قرار است ساماندهی واحدهای محول شده به ترکان در راستای اصلاح ساختار و مدیریت هماهنگ این واحدها ظرف دو ماه آینده صورت گیرد و وی پیشنهادهای لازم را در این زمینه به رئیس جمهور اعلام کند.

در این مراسم حمید بقایی که پیش از این در دولت دهم دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، حضور داشت. همچنین پیش از این ریاست سازمان فضایی ایران برعهده حمید فاضلی بود. 

کد مطلب 2125108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها