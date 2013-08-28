اکبر ترکان سرپرست سازمان فضایی ایران هم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی طی حکمی اکبر ترکان را که پیش از این به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شده بود به سرپرستی موقت سازمان فضایی ایران، شورای عالی امور ایرانیان، معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرده است.

مراسم معارفه اکبر ترکان به سمت های فوق بعد از ظهر امروز در محل شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور احکام جداگانه ترکان را به وی اعطا کرد.

بر اساس احکام صادر شده قرار است ساماندهی واحدهای محول شده به ترکان در راستای اصلاح ساختار و مدیریت هماهنگ این واحدها ظرف دو ماه آینده صورت گیرد و وی پیشنهادهای لازم را در این زمینه به رئیس جمهور اعلام کند.

در این مراسم حمید بقایی که پیش از این در دولت دهم دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، حضور داشت. همچنین پیش از این ریاست سازمان فضایی ایران برعهده حمید فاضلی بود.