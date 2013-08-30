به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام عملیات ساخت نیمه جنوبی خط 3 متروی تهران حدفاصل چهارراه ولیعصر (عج) تا اتوبان آزادگان (آیت الله سعیدی) به طول 12 کیلومتر، ظهر فردا طی مراسمی اولین قطار به طور آزمایشی در این مسیر به حرکت در می‌آید.

پیش از این 7 کیلومتر از این خط حدفاصل چهارراه ولیعصر (عج) تا ایستگاه شهید بهشتی راه اندازی شده بود که با اتمام ساخت نیمه جنوبی و با تأمین اعتبار، مابقی پروژه طولانی‌ترین خط متروی خاورمیانه به طول 37 کیلومتر که از ایستگاه شهید بهشتی تا ازگل ادامه خواهد داشت، کلید می‌خورد.

با راه اندازی نیمه جنوبی خط 3 متروی تهران، ساکنان محلات اسماعیل آباد، عبدل آباد، نعمت آباد، جوادیه، منیریه و دیگر ساکنان در این مسیر می‌توانند از زمان بهره‌برداری رسمی از شبکه ریلی (مترو) استفاده کنند.

نیمه جنوبی خط 3 مترو تهران با 10 ایستگاه ساخته شده از پرترددترین نقاط تهران از جمله چهارراه ولیعصر (عج) و راه آهن عبور می‌کند.

راه اندازی آزمایشی نیمه جنوبی خط 3 به منزله تست سرد تلقی شده و جابه جایی مسافر در این خط پس از انجام مراحل تست نهایی و رعایت تمام ایمنی های لازم انجام خواهد شد.