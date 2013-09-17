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۲۶ شهریور ۱۳۹۲، ۸:۴۹

حیدریان:

آق قلا از خطر سیل مصون می ماند

آق قلا از خطر سیل مصون می ماند

آق قلا - خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان با ساخت سد آقدکش و با اجرای آن، شهر آق‌قلا و روستاها و شهرهای مجاور رودخانه در پایین دست از خطر سیلاب در امان خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان عصر دوشنبه در بازدید از روند ساخت این سد گفت: آماده سازي و تهيه امكانات مورد نياز براي احداث سد آقدكش در حال انجام است.   
 
وی اظهار داشت: اين اقدامات شامل تجهيز كارگاه، خاكبرداري، ساخت محل اسكان، ساير تاسيسات فني و اداري و تهيه امكانات آب، برق، گاز و مخابرات در محل كارگاه است.
 
وي افزود: عمليات اجرايي ساحت اين سد سال 1392 آغاز شده و طبق پيش بيني ها در صورت فراهم بودن شرايط و تخصيص منابع مالي لازم، سال 1395 به بهره برداري مي رسد.
 
مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان خاطرنشان كرد: تحهيزات و ماشين آلات لازم براي احداث سد و كانال انتقال سيلاب در محل سد آماده است. 
 
حيدريان اين پروژه را شامل كانال انتقال آب به طول 12 كيلومتر و بند انحرافي ذكر كرد و ادامه داد: براي ساخت اين سد 270 هكتار از زمين هاي اطراف سد براي مسير انتقال و مخازن ذخيره خريداري شده است.   
 
به گفته وي گنجايش مخازن سد آقدكش 24 ميليون متر مكعب است و این سد بر روی رودخانه گرگانرود احداث می‌­شود.
 
حیدریان ميزان اعتبار مصوب براي ساخت سد آقدکش را در سال 1391 را 25 ميليارد و 328 ميليون ريال برشمرد و  گفت: از اين مبلغ، 17 ميليارد و 876 ميليون و 534 هزار ريال سال گذشته براي ساخت سد اختصاص يافت.
کد مطلب 2137153

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