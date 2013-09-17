  1. دانشگاه و فناوری
۲۶ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۱۶

تولید منسوجات ضد قارچ و کپک با پارچه‌های نخی

تولید منسوجات ضد قارچ و کپک با پارچه‌های نخی

پژوهشگران مركز نوآوری پارک علم و فناوری يزد منسوجات ضد باکتری برای کاربردهای پزشکی و صنعتی با پارچه‌های نخی تولید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح پژوهشگران از پودر نانواکسید روی (ZnO) استفاده کردند. در این تحقیق نانو پودر اکسید روی و ماده رزین روی پارچه‌های نخی به منظور آنتی باکتریال کردن آن اعمال شد.

پارچه‌های تهیه شده به دلیل رویکرد آنتی‌باکتریال، ضد قارچ و کپک و الیافی‌بودن آنها از کاربردهای متنوعی برخوردارند که از آن جمله می‌توان به تهیه انواع پوشاک خانگی و  بیمارستانی و تجهیزات بیمارستانی اشاره کرد.

تولید انواع چسب‌های زخم، باند، ملحفه‌ بیمار و لباس کارکنان و پزشکان، البسه‌ نظامی ویژه شرایط سخت و آلودگی‌های زیستی و البسه‌ مورد استفاده در اکتشافات فضایی و صنعت نساجی از دیگر کاربردهای الیاف تولید شده است.


 
 

کد مطلب 2137162

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