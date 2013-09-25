دهها درخت شهر بروجن در یک قدمی نابودی قرار گرفت/ آسیب شهرداری به ریشه درختان تنومند

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند که حفاظت از محیط زیست شهری در شمار مهمترین وظایف و مأموریت‌های شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی است اما متاسفانه کم توجهی به فضای سبز نیز در برنامه‌های مدیریت شهری بروجن طی سال 1392 دیده می شود.



در روزهای آغازین سال 1392 و در شرایطی که شهر در تعطیلات نوروزی بود شاهد قلع و قمع یکی از فضاهای سبز درختی بروجن برای ساخت مجتمع خدماتی بودیم. این اقدام سرگردانی مسافران روستایی که برای تهیه مایحتاج خود و انجام امور درمانی‌شان به این مرکز شهری مراجعه می‌کنند را به‌دنبال داشت و هم اکنون نیز این مکان به یک کانون گرد و غبار و محلی برای پارک خودرو تبدیل شده است.



حال در اقدامی جدید از سوی شهرداری بروجن دهها درخت شهر این شهر در یک قدمی نابودی قرار گرفته اند.

هم اکنون کانال عمیقی در بلوار ملت شهرکرد و در کنار درختان بلوار برای هدایت آبهای سطحی حفر شده است که این کانال بخش زیادی از ریشه درختان را قطع کرده و این درختان را در یک قدمی نابودی و خشکیدن قرار داده است.



شهرستان بروجن یکی از شهرستانهای کم آب و نسبتا خشک استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که بی مهری شهرداری این شهر نسبت به درختان و اقدامات مشابه این شهرداری در سالجاری می تواند مشکلات حادی را برای بروجن و بروجنی ها ایجاد کند.



اقدامات پی در پی شهرداری در سالجاری در خصوص درختان فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری را نگران کرده است و در این خصوص معتقدند که ملاحظات زیست محیطی در اقدامات توسعه شهر توسط شهرداری شهر بروجن در نظر گرفته نمی شود.



یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا" به بهانه هدایت آب‌های سطحی ناشی از بارندگی‌ها، با احداث کانالی عمیق و عریض در بلوار ملت شهر بروجن، ده‌ها درخت حاشیه این خیابان را هدف گرفته و با قطع نیمی از ریشه‌های این درختان چندین ساله، زمینه اختلال در رویش طبیعی و خشکیدگی آن‌ها را فراهم کرده‌اند.



هومان خاکپور ادامه داد: بدون شک آسیب جدی و قطع نیمی از ریشه‌ها، درختان را دچار استرس شدید کرده و حتی در صورت نگه‌داشت خود، در آینده رویش طبیعی و عملکرد اکوسیستمی‌شان دچار اختلال‌های جدی خواهد شد.



وی تصریح کرد: ریشه های اصلی درختان قطع شده و زمینه پابر جا بودن در زمین از طرفی و از بین بردن زمینه تغذیه درختان از طرف دیگر، درختان را در معرض خشکیدن قرار داده است و درختان این منطقه در یک قدمی نابودی قرار گرفته اند.



فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: شهرستان بروجن یکی از شهرها دارای پیشنه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی است و اینکه در این شهر درختان هدف قرار می گیرند ودر معرض نابودی قرار داده می شوند از مواردی است که بسیار متعجب کننده است.



خاکپور تاکید کرد: یکی از وظایف شهرداریها و شوراهای شهر حفاظت و توسعه فضای سبز شهر است اما در شهر بروجن و اقدامات انجام شده نشان از آن دارد که ملاحظات زیست محیطی در اقدامات عمرانی و تجاری شهر در نظر گرفته نمی شود و این مهم مشکلات بسیاری در در حوزه محیط زیست و آب و هوا برای این شهر در آینده به ارمغان خواهد آورد.



فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به احداث این کانال در بلوار ملت بروجن ، عنوان کرد: این کانال با هدف هدایت آبهای سطحی در این منطقه در حال ساخت است و آب در فصل بارش در این کانال جریان پیدا می کند و در بیشتر فصول آب ندارد و در آینده مشکلات انباشت زباله و تولید بوی نامطبوع را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

خاک زیر درختان نرم است و ریشه درختان به سمت پایین می روند و مشکلی برای درختان پبش نمی آید

عضو شورای اسلامی شهر بروجن نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث کانال برای هدایت آبهای سطحی در خیابان ملت شهرکرد، اظهار داشت: این اقدام بدون مطالعه انجام شده اما مصیل تعریف شده است.

فیروز آقایی عنوان کرد: خاک این منطقه نرم است و ریشه درختان به سمت پایین می روند و درختان هیچ مشکلی پیدا نمی کنند..

وی بیان کرد: اگر خاک زیر درختان سفت بود اعتراض های وارد صحیح بود و درختان دچار مشکل می شدند اما خوشبختانه خاک زیر درختان نرم است و مشکلی برای درختان پیش نمی آید.

وی تاکید کرد: طی دو روز آینده دیواره را بالا آورده می شود و درختان آبیاری می شوند و ترمیم می شوند.

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گزارش از سید محمد رضا موسوی