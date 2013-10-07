به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر واحدهاي توليدي بسياري در زمينه توليد تخم مرغ در استان يزد فعاليت مي‌كنند و دامپزشكي استان يزد نيز توانسته با نظارت هاي خود ضمن كمك به ارتقاي كيفيت محصول توليدي، اين واحدها را در مسير رسيدن به استانداردهاي سلامت هدايت كند به نحوي كه آنها توان فروش محصولات خود در بازارهاي خارجي را نيز داشته باشند.

امروزه به واسطه تغيير شيوه هاي توليد تخم مرغ، بسياري از تخم مرغ هاي موجود در بازار حاوي آنتي بيوتيك، آفلاتوكسين و ... هستند اما دامپزشكي يزد توانسته در كنار توليدكنندگان و سرمايه گذاراني خوش فكر در بزرگترين واحد توليد تخم مرغ استان يزد، محصولاتي عاري از آفلاتوكسين و آنتي بيوتيك توليد كند كه اين امر توجه بازارهاي خارجي را به خود جلب كرده است.

شركت "سيمرغ يزد" در حال حاضر يكي از بزرگترين توليدكنندگان تخم مرغ در استان يزد است كه تنها در دو فاز از ظرفيت خود توانسته نه تنها نياز استان يزد بلكه استانهاي اطراف را تامين و نظر مشتريان خارجي را نيز به سمت خريد اين محصول از استان يزد جلب كند.

فاز يك توليد تخم مرغ سيمرغ

در بازديدي كه خبرنگاران استان يزد از اين واحد توليدي به مناسبت روز دامپزشكي داشتند، از اين واحد بزرگ توليدي بازديد شد و بخش هاي مختلف و مراحل توليد تا بسته بندي آن بررسي شد.

توليد روزانه 13 تخم مرغ توسط يك فاز شركت سيمرغ

وحيدرضا دهقاني‌زاده، مدير شركت سيمرغ واحد يزد در مورد توليدات اين شركت اظهار داشت: در حال حاضر روزانه حدود 13 تن تخم مرغ در اين واحد توليد مي شود كه اين ميزان سالانه به بيش از چهار هزار تن مي رسد.

وي افزود: در بهمن ماه جاري قرار است فاز بعدي اين واحد توليدي به بهره برداري برسد كه در اين صورت ظرفيت توليد آن دو برابر مي شود و سالانه 10 هزار تن تخم مرغ در اين واحد توليد خواهد شد.

دهقاني زاده با تشريح بخش هاي مختلف اين واحد توليدي تخم مرغ يادآور شد: اين واحد كه هم اكنون در شهرستان مهريز مشغول فعاليت است، داراي شش سالن است و تنها يك فاز از اين مجتمع توليدي است اما در آينده اي نزديك، فاز دوم آن بهره برداري مي شود و در مجموع در آينده برنامه راه اندازي پنج فاز در اين مجتمع را داريم.

دهقاني‌زاده ادامه داد: تنها با راه اندازي فاز دوم، توان توليد 100 درصد تخم مرغ استان يزد را داريم ضمن اينكه اكنون نيز با توليد روزانه 13 تن تخم مرغ، بخشي از محصول خود را به استانهاي كرمان و بندرعباس صادر مي كنيم.

صادرات آزمايشي به كشورهاي خارجي

وي با بيان اينكه محصولات خود را به صورت آزمايشي به كشورهاي عمان، قطر، بحرين و گرجستان صادر كرده ايم، افزود: محصول توليدي اين واحد به دليل بهره مندي از استانداردهاي روز دنيا چه به لحاظ توليد مكانيزه و چه به لحاظ استانداردهاي بهداشتي و غذايي، مورد توجه اين كشورها قرار گرفته است.

دهقاني زاده بيان كرد: پيش بيني مي‌كنيم تا سال آينده، روزانه حدود 27 هزار تن و سالانه 10 هزار تن تخم مرغ در اين واحد توليد كنيم كه بخشي از اين آمار به طور به صادرات خارجي اختصاص خواهد يافت.

مدير شركت سيمرغ واحد يزد تاكيد كرد: با همكاري دامپزشكان، كنترل‌هاي ويژه‌اي بر روي محصول توليدي اين واحد صورت مي‌گيرد به‌عنوان نمونه، آنتي بيوتيك به هيچ وجه در جيره غذايي طيور مصرف نمي شود و هيچ سمي در مزرعه مورد استفاده قرار نمي‌گيرد به نحوي كه مبارزه با حشرات به صورت بيولوژيك انجام مي‌شود.

وي با بيان اينكه از نظر ارزش غذايي نيز تلاش شده غني‌ترين تخم مرغ‌ها را با توجه ويژه به خوراك طيور، به مردم عرضه كنيم و اين مهم هر روز توسط حداقل 12 دامپزشك در دفتر مركزي در تهران مورد كنترل قرار مي‌گيرد.

روش بسته‌بندي تخم مرغ در اين واحد جالب و تقريبا نيمه مكانيزه است به نحوي كه تخم مرغ‌ها از واحد نگهداري مرغ‌ها كه واحدي كاملا جدا از سالن تخم‌مرغ هاست، توسط كارگران و در ريل دستگاهي، به سالن بسته بندي منتقل مي‌شود كه در اين سالن نيز فرآيندهاي مختلفي براي بسته بندي تخم مرغ صورت مي‌گيرد.

جداسازي تخم مرغ‌هاي كثيف و شكسته، درج تاريخ توليد توسط دستگاه هاي مخصوص و سپس وكيوم و بسته بندي در جعبه ها در اين مرحله انجام مي شود.

تخم مرغ‌هاي شكسته نيز براي تبديل به تخم مرغ مايع به واحد ديگر منتقل مي‌شوند و تخم مرغ‌هاي كثيف نيز در واحدي ديگر با دستگاه‌هاي پوليش عاري از هر گونه آلودگي مي‌شوند.

نظارت دامپزشكي بر روي تمامي مراحل توليد، كيفيت فرآورده هاي دامي را افزايش داده است

طي اين مراحل يعني از زمان تغذيه مرغ‌هاي تخم گذار و تهيه دان آنها كه آن نيز در همين واحد انجام مي‌شود تا زمان بسته بندي نهايي، زير نظر دامپزشكان و ناظران بهداشتي انجام مي‌شود.

معاونت سلامت اداره كل دامپزشكي استان يزد نيز در اين بازديد اظهار داشت: شركت سيمرغ يك واحد دامپزشكي ويژه دارد و سيستمي خاص در اين زمينه بر آن حاكم است.

محمدرضا متوسل الحسيني عنوان كرد: كليه روال كار از توليد جوجه تا انتقال آن به بخش گوشتي يا تخم گذار ثبت مي‌شود و سلامت مرغ در كليه مراحل تست مي‌شود.

وي با بيان اينكه در مرحله توليد تخم مرغ نيز نظارت‌هاي كافي صورت مي‌گيرد، افزود: پرينت تاريخ توليد تخم مرغ هنوز به خوبي در كشور جا نيفتاده اما در اين واحد توليدي اين كار نه تنها بر روي تخم مرغها كه بر روي تمام بسته‌بندي‌ها درج مي شود.

متوسل‌الحسيني تاكيد كرد: اين تخم مرغ‌ها عاري از آفلاتوكسين است و به‌واسطه توجهي كه نحوه بسته‌بندي و جداسازي آنها مي‌شود، عمر و ماندگاري بالاتري نسبت به ساير تخم مرغهاي موجود در بازار دارد.

خبرنگاران همچنين از فاز ديگر اين شركت كه دان مرغ هاي سيمرغ را تامين مي كنند بازديد كردند.

توليد 20 تن در ساعت دان مرغ در يك واحد توليدي

اين واحد 20 تن در ساعت ظرفيت توليد دان دارد و در هشت ساعت كاري، 160 تن دان توليد مي كندكه با توجه به پنج فاز شركت سيمرغ، تقريبا 100 تن مورد مصرف قرار مي گيرد و و 60 تن ديگر به مرغداري هاي گوشتي به صورت استاندارد به فروش مي رسد.

واحد توليد دان سيمرغ

در سيلوهاي اين واحد، ذخيره دو ماه گندم و ذرت نگهداري مي شود و در كنار گندم و ذرت، مواد كنجاله اي نظير سويا و منداب در فضايي بازتر نگهداري مي شود.

خبرنگاران همچنين با همراهي روابط عمومي دامپزشكي استان يزد از واحد نمونه بسته بندي مرغ و ماهي نيز ديدن كردند.

بزرگترين انبار سردخانه اي استان يزد در يك واحد بسته بندي مرغ و ماهي

پانيذ پروتئين كه با مديريت سيدمهدي جليلي فعاليت مي كند، روزانه پنج تن مرغ و سه تن ماهي را در اين استان بسته بندي مي كند و به گفته مسئولان دامپزشكي، ضمن استفاده از محصولات كيفي، از توليد انجماد منفي 60 درجه نيز استفاده مي كند كه امر در سلامت و ماندگاري فرآورده ها بسيار تاثيرگذار است.

واحد بسته بندي پانيذ پروتئين

اين واحد كه با سرمايه گذاري 1.5 ميلياردي از سال 90 كار خود را آغاز كرده است، داراي هفت سردخانه پنج تني و 50 تني است و بالاترين ظرفيت انبار سردخانه اي در استان يزد را داراست.

نظارت دامپزشكي بر روي تمامي فرآورده هاي دامي از توليد دان مرغ تا تولد جوجه و رساندن آن به دست مردم در قالب مرغ گوشتي يا محصول تخم مرغ و دايره فعاليت هايي كه بسيار گسترده است، نشان از آن دارد كه دامپزشكي نظارت خود را از مزرعه تا سفره هاي مردم دريغ نكرده تا مردم با آسودگي خيال توليدات و فرآورده هاي دامي را مصرف كنند. ----------------------

گزارش: نيره شفيعي پور

عكس: مسعود ميرجليلي