مجلس مخالف لایحه ازدواج با فرزند خوانده است/ تصویب ازدواج با فرزند خوانده در جامعه نگرانی ایجاد می کند

محمد اسماعیل سعیدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این مهم گفت: این لایحه از سوی دولت سابق مطرح شده بود که دولت فعلی هم خواستار پیگیری آن شد اما با توجه به اینکه مجلس مخلف این لایحه بود برای جلوگیری از آن تبصره ای اضافه کرد که شورای نگهبان با این تبصره مخالفت کرد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان در مقابل این لایحه مطرح کرد فرزندی که از بهزیستی برای پذیرفتن سرپرستی آن آورده میشود در واقع نامحرم بوده و تا زمان کودکی وی اگر از طریق فرزند رضایی و یا صیغه محرمیت مدت دار با یکی از محارم محرم نشود با رسیدن به سن ازدواج به دلیل نامحرم بودن امکان ازدواج با او هست.

سعیدی اما در عین حال تاکید کرد: با این حال از نظر جنبه روانی و روحی و انسانی این مهم مجلس مخالف این لایحه است چرا که اعتماد در میان خانواده از بین رفته و تمایل به پذیرش سرپرستی کاهش می یابد و در عین حال کودک هم مورد آسیب های روحی قرار می گیرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس به جنجال ها و حاشیه های این موضوع در رسانه های داخلی و خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: برای حل این موضوع که سالها در راه روهای مجلس در رفت و آمد بوده و حل نشده باقی مانده بود یا باید در مسکوت آنرا نگه داشت و یا با اضافه کردن تبصره " تشیص دادگاه" به این ازدواج مجوز داد.

وی در ادامه افزود: اما آنچه که باعث نگرانی اذهان عمومی می شود، رای مثبت دادگاه به ارجاعی هاست.

سعیدی آخرین مرحله را برای حل این موضوع ارجاع آن به مجمع تشخیص عنوان کرد تا ممنوعیت آن اعلام شود و در ادامه تصریح کرد: ازدواج با فرزند از نظر عرفی مورد پذیرش مردم نیست.