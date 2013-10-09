وزير خارجه انگليس: در حال مذاکره با ایران برای از سرگیری روابط دوجانبه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیگ در سخنرانی برای مجلس عوام انگلیس در مورد آخرین تحولات در خاورمیانه، اظهار داشت مقامات انگلیس و ایران دور اول مذاکرات را برگزار کرده‌اند و طی آن به توافق رسیدند که کاردار غیر مقیم منصوب کنند تا چگونگی مذاکره برای رسیدن به توافق جهت از سر گیری کامل روابط دیپلماتیک را بررسی کند.



هیگ با اشاره به دیدار خود با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، افزود، دو کشور تصمیم گرفتند که هر کدام “یک کاردار غیر مقیم را برای بازسازی روابط از جمله برداشتن گام‌هایی به سوی بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور” منصوب بکنند.



وی خطاب به قانونگذاران مجلس عوام انگلیس گفت، “بازسازی روابط و همکاری قبل از بازگشایی سفارت‌ها ضروری است. این روند شامل مذاکره در مورد شمار و شرایط کارکنان سفارتخانه‌های هر کشور و ساختمان این سفارتخانه‌ها و همچنین بررسی این ساختمان‌ها می‌شود.”



بعد از اینکه گروهی از افراد خشمگین از سیاست‌های ضد ایرانی انگلیس، نوامبر ۲۰۱۱ در مقابل سفارتخانه این کشور در ایران تجمع کرده و خساراتی را به دروازه و دیوارهای این سفارت وارد کردند، دولت انگلیس به طور یک جانبه روابط با ایران را قطع و سفارت خود در تهران را تعطیل کرد.



انگلیسی‌ها اجازه ندادند که دولت وقت ایران در مورد مسائل رخ داده تحقیق کند و فورا از قطع روابط دوجانبه بین دو کشور و اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن خبر دادند.



به گزارش پرس تی .وی. ویلیام هیگ همچنین به مذاکرات آتی در مورد برنامه انرژی هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت، انگلیس و آمریکا هر دو مایلند که در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تجدید نظر کنند.



با وجود این، وزیر خارجه انگلیس بار دیگر ایران را به عدم پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد.



وی ادعا کرد: “ما نباید فراموش کنیم که در شرایط کنونی، ایران همچنان ۶ قطعنامه شورای امنیت و چندین قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را رعایت نکرده و در حال نصب سانتریفیوژهای بیشتر در تاسیسات هسته‌ای خود است.”



آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی از متحدان آنها به طور مکرر ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه انرژی هسته‌ای این کشور متهم کرده‌اند.



ایران ضمن رد اتهامات، می‌گوید به عنوان یکی از امضاکنندگان متعهد پیمان منع تکثیر سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی حق استفاده از فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را دارد.



علاوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که حاکی از انحراف برنامه انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی باشد پیدا نکرده‌اند.