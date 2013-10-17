بیش از 140 برنامه فرهنگی ورزشی در همدان انجام می شود

سیدعبدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته تربیت بدنی و ورزش فرصتی برای اجرای مسابقات ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و ایجاد شور و نشاط در استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: برنامه های پیش بینی شده به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و ولایت و هفته تربیت بدنی استان همدان به 144 برنامه می رسد.

وی بیان داشت: 144 برنامه فرهنگی ورزشی در شهرستان های همدان، ملایر، اسدآباد، فامنین، نهاوند، کبودراهنگ، رزن، تویسرکان، بهار و قهاوند برگزار می شود.

افتخاری اضافه کرد: برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش متنوع و پربار است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان عنوان داشت: یکی از برنامه های مهم هفته تربیت بدنی برگزاری یادواره شهدا ورزشکار در سراسر استان است.

وی با بیان اینکه این یادواره برای اولین بار و همزمان در سراسر استان برگزار می شود، ابراز داشت: امیدواریم با برگزاری این یادواره بتوانیم گام بلندی در شناخت راه شهدا به جوانان و ورزشکاران داشته باشیم.

افتخاری در ادامه گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در بیش از 30 رشته ورزشی، برگزاری مسابقات ویژه کارکنان دولت، تجلیل و تکریم از خانواده‌های شهدا و ایثارگران از جمله برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه گفت: یکی دیگر از برنامه های مهم این هفته برگزاری همایش بزرگ صبحگاهی غرب کشور با حضور مسئولان و اهالی ورزش است.

وی در پایان سخنانش گفت: این همایش جمعه، 26 مهر ماه همزمان با روز ورزش و تربیت بدنی در میدان قائم همدان برگزار می‌شود که امید است مردم نیز ما را در این امر یاری کنند.