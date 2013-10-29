مستند "زارهای ابرام" در بندرعباس به نمایش عموم در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، "زارهای ابرام" فیلم مستندی درباره ابراهیم منصفی شاعر و ترانه سرای هرمزگانیست که هشتم و نهم آبان ماه در سالن فرهنگ، فرهنگسرای طوبی به اکران عموم در خواهد آمد.

محقق و کارگردان این فیلم حامد ذوالفقاری به خبرنگار مهر گفت: تحقیق فیلم از سال 1385 آغاز شد و فیلمبرداری در ظرف چند سال از 1386 تا 1390 و طی سفرهایی به شهرهای میناب، بندرعباس، شیراز، کرج، بستک، بوشهر، تهران انجام شد.

وی افزود: تولید این فیلم کاملاً مستقل بوده و تهیه کنندگان آن خود من و سجاد آورند و با هزینه شخصی بوده است.



ذوالفقاری خاطرنشان کرد: فیلمبرداری این فیلم بر عهده کامران حیدری، امین بهروز زاده، مهدی شمقدری و موسی کمالی بوده است و تدوین فیلم توسط فرید دغاغله و صداگذاری توسط کامیار بهبهانی انجام شد.

این دومین نمایش این فیلم در ایران است. فیلم پیشتر در "جشن تصویر" سال 1391 به نمایش در آمده است.