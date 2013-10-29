گفتگوی اوباما و نتانیاهو درباره ایران/ دیپلماسی گزینه آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک روز پس از اقدام "بنیامین نتانیاهو" در دادن هشدار در خصوص توانایی ایران برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم، "باراک اوباما" در گفتگو با وی در خصوص این موضوع به بحث پرداخت.

کاخ سفید با صدور بیانیه ای کوتاه اعلام کرد که دو طرف درباره پرونده هسته ای ایران، مذاکرات سازش و دیگر مسائل مهم رایزنی کرده اند.

در همین رابطه "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد : دیپلماسی راهی است که ما این موضوع را (امکان حل موضوع هسته ای ایران) مورد آزمایش قرار می دهیم.

نتانیاهو روز گذشته مدعی شده بود که ایران ظرف چند هفته می تواند اورانیوم غنی شده در سطح پایین را تا سطوح بالا و مورد نیاز برای ساخت بمب هسته ای، غنی سازی کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی این ادعا را مطرح کرد که از روز گذشته مذاکرات کارشناسی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شده و بر اساس اخبار منتشر شده ایران پیشنهادهای جدیدی را در آن مطرح کرده است.

در همین رابطه "رضا نجفی" نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اعلام اینکه مذاکرات میان ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به روز دوم کشیده شده است، از پیشنهاد جدید تهران در این مذاکرات خبر داد.

نجفی که ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد عصر دیروز دوشنبه با اشاره به روز اول مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، آن را جدی و رو به جلو توصیف کرد.

به گفته او، تهران در این مذاکرات یک پیشنهاد عملیاتی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه داده که متفاوت از پیشنهاد آن به گروه ۱+۵ است.

پیش از انجام مذاکرات رزو گذشته، "عباس عراقچی" معاون وزیر امور خارجه ایران و مسئول مذاکرات هسته ای ایران با 1+5، با "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرده بود.

وی بعد از این دیدار گفت : از نظر ما اکنون زمان آن فرا رسيده که برای حل و فصل پرسشهای ميان ايران و آژانس رهيافت جديدی اتخاذ کنيم و در آينده همکاری بيشتری در راستای اطمينان بخشی در خصوص صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران داشته باشيم.

معاون وزیر خارجه ایران پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که ما دیداری بسیار مفید با آمانو داشتیم.