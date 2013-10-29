جدیدترین نرخ انواع ارز بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز با 52 ریال رشد 24,869 ریال، قیمت پوند انگلیس با 134 ریال افت 40,029 ریال و قیمت یورو نیز با 11 ریال کاهش 34,259 ریال تعیین قیمت شد.

فرانک سوئیس 27,753 ریال، کرون سوئد 3,913ریال، کرون نروژ 4,212 ریال، کرون دانمارک 4,593 ریال، روپیه هند 404 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,772 ریال، دینار کویت 88,251 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,396 ریال، یکصد ین ژاپن 25,491 ریال، دلار هنگ کنگ 3,208 ریال، ریال عمان 64,591 ریال، دلار کانادا 23,794 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,524 ریال، لیر ترکیه 12,518 ریال و روبل روسیه 779 ریال قیمت خورد.

قیمت ریال قطر 6,831 ریال، یکصد دینارعراق 2,139 ریال، لیر سوریه 221 ریال، دلار استرالیا 23,659 ریال، ریال سعودی 6,631 ریال، دینار بحرین 65,962ریال، دلار سنگاپور 20,085 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,899 ریال، یکصد روپیه نپال 25,147 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,128 ریال، یوان چین 4,085ریال، یکصد بات تایلند 80,051 ریال، رینگیت مالزی 7,914 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,439 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,113ریال، افغانی افغانستان 440 ریال، منات آذربایجان 31,705 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,710 ریال، سامانی تاجیکستان 5,211 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,958ریال است.