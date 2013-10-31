نگرانی مردم رویدر از رهاسازی معتادان پرخطر در کهورستان

عبدالسلام جمالي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين اقدام، خطرات بسيار براي امنيت جاني، مالي و سلامت مردم منطقه دارد.

وي ضمن تشكر از اقدام فوري فرمانداري شهرستان بندر خمير و ديگر ادارات و نهادهاي زيربط براي جمع آوري تعدادي از اين معتادان پرخطر گفت: بيم آن مي رود جمعي ديگر از اين افراد در سطح روستاهاي اين منطقه پراكنده شده باشند كه بايد هر چه سريعتر جمع آوري و به استان فارس عودت داده شوند.

عضو شوراي اسلامي شهرستان بندر خمير تصريح كرد: اين اقدام از ناحيه هر اداره يا دستگاه اجرايي در استان فارس رخ داده است، اقدامي خطرناك و توهين به مردم هرمزگان هست و بايد مديران استان هرمزگان، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و رسانه هاي استان به اين اقدام واكنش نشان دهند.

به گزارش مهر، بامداد روز گذشته در اقدامی قابل تامل تعداد زیادی از معتادان پرخطر از شهر شیراز با سه دستگاه اتوبوس در روستاهای غرب استان هرمزگان رها شدند که این امر با واکنش فرماندار خمیر، اعضای شوراهای روستایی روستاهای دهستان کهورستان و نیروهای انتظامی در منطقه شد.

علیرغم جمع آوری 60 نفر از معتادان رهاشده شیرازی در این شهرستان همچنان فرماندار بندرخمیر نسبت به بیشتر بودن این تعداد ابراز نگرانی می کند.