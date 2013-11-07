خوشحالم در جای امنی هستم/ آینده متعلق به نونهالان و نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سپ بلاتر با سخنانش مراسم فستیوال فوتبال ایران را رسما در کمپ تیمهای ملی افتتاح کرد. این فستیوال در حالی افتتاح شد که نونهالان و کودکانی که فستیوال متعلق به آنها بود در چمن حضور نداشتند و به گوشهای از کمپ هدایت شده بودند!
بلاتر در ابتدای صحبتهایش گفت: من الان نمیدانم کدام گروه را مخاطب قرار دهم. خانوادههایی که در آن سوی کمپ هستند و یا نونهالان. ولی فکر میکنم باید همین نونهالان و نوجوانان را مخاطب خودم بدانم.
رئیس فیفا خاطرنشان کرد: می خواهم از فدراسیون تشکر کنم به خاطر هماهنگی و ترتیب دادن این مراسم که با شعار فیفا که "دنیا را لمس کن و از بازی لذت ببر " هماهنگ است. آینده برای شماها نیست. برای این بچههایی است که فستیوال متعلق به آنهاست. البته آنها الان زمین چمن را ترک کردهاند! برای آنها آرزوی موفقیت میکنم.
وی افزود: اجازه بدهید یکبار دیگر صعود ایران به جام جهانی را در این فرصت با حضور مربی و دوست خوبم کارلوس کیروش تبریک بگویم.
در این هنگام کیروش از جای خود بلند شد و به بلاتر احترام گذاشت.
بلاتر در پایان تاکید کرد: بار دیگر از این مراسم تشکر میکنم که با قرائت قرآن و سرود ملی شروع شد. این نشان میدهد در جای امنی هستیم. امیدوارم این برنامه ها با موفقیت اجرا شود.
بلاتر در پایان صحبتهایش با شلیک تپانچه، فستیوال مدارس فوتبال را رسما افتتاح کرد.
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