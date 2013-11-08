سیدمحمد هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به وصول 100 درصدی قبوض برق توسط مشترکان خانگی در سطح استان تهران، گفت: در حال حاضر مشترکان خانگی جز خوش حساب ترین مشتریان برق وزارت نیرو هستند.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین یکی از راهکارهای مدیریت مصرف برق توسط مردم را اصلاح و منطقی کردن قیمت این حامل انرژی عنوان کرد و افزود: قطعا مردم هم از واقعی شدن قیمت برق استقبال می کنند.



این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر حذف صدور کاغذی و صدور قبوض پیامکی برق برای مشترکان خانگی، تصریح کرد: فعلا حذف قبوض کاغذی در دستور کار قرار ندارد و مشترکان با ارسال پیامک به سامانه تلفنی 1521 می توانند قبوض خود را به صورت پیامکی دریافت کنند.



وی همچنین در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه در حال حاضر در تهران حدود 10 میلیون نفری، چهار میلیون مشترک داریم که اگر این متقاضیان همراهی کنند، مشکلی در تامین برق با کیفیت وجود نخواهد داشت، بیان کرد: شرکت توزیع تهران بزرگ با اقدام‌اتی که در زمینه مدیریت مصرف در تابستان 92 انجام داد، توانست بیش از 200 مگاوات مصرف برق را مدیریت کند.



هاشمی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه، سهم شرکت توزیع برق تهران کاهش 200 مگاوات برق در مصرف مردم شهر تهران در تابستان بود که با اجرای قوی این برنامه‌ها، بیش از 200 مگاوات کاهش را به ثبت رسانده است، تبیین کرد: تابستان 92، پیک مصرف شهر تهران چهار هزار مگاوات بوده و اگر شهروندان تنها 500 مگاوات مصرف خود را مدیریت کنند، در سال آینده با مشکلی روبرو نخواهیم شد.



مدیرعامل شرکت توزیع تهران بزرگ ساعت های اوج مصرف برق در تهران را ساعت 19 تا 22 اعلام کرد و یادآور شد: استفاده از لوازم خانگی پرمصرق برق در ساعت پیک علاوه بر افزایش بار مالی قبوض منجر به افزایش بار پیک مصرف این انرژی خواهد شد از این رو مشترکان در ساعت‌های پیک مصرف از لوازم برقی خود تا حد امکان استفاده نکنند.