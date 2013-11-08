ترخیص خودروهای بالای 2500 سی سی از دو گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در خصوص کالاهایی که در گروه کالایی 10 قرار می‌گیرند و امکان ترخیص ندارند، از گمرکات اجرایی خواست تا به نام کالا و شماره تعرفه کالا همزمان توجه کنند. همچنین گمرکات تهران و شهید رجایی مجاز به ترخیص خودروهای وارداتی بالاتر از 2500 سی‌سی شدند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در مورد واردات کالا توسط مرز نشینان و اینکه سود بازرگانی اینگونه کالاها که در گروه 10 قرار دارند دو برابر شده است اظهار داشت: براساس قانون، چون کالاهای مرزنشینی برای مصرف شخصی است مشمول سود بازرگانی مضاعف نخواهد بود.

نادری با بیان اینکه گمرک به منظور سهولت ترخیص کالاهای وارد کنندگان، تسهیلات زیادی در اختیار ارباب رجوع قرار داده است افزود: یکی از این تسهیلات ترخیص نسیه است که همچنان در گمرکات اجرایی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص ارزشگذاری کالاها گفت: از آذرماه سال جاری کلیه مکاتبات مربوط به ارزش صرفا از طریق سامانه تعیین متمرکز ارزش (ستاگ) صورت خواهد گرفت و مکاتبات کاغذی حذف می شود.

این مقام مسئول در گمرک ایران در بخش دیگری از سخنانش کاهش طبقات تعرفه‌ای را از برنامه های مهم گمرک اعلام کرد و گفت: با بررسی های انجام شده طبقات تعرفه ای در فصل 84 و 85 کتاب قانون مقررات صادرات و واردات از 26 ردیف به 15 ردیف کاهش یافته و مسئولان سازمان توسعه تجارت قول مساعد دادند که برای سال 93 این طبقات کاهش یابد و امیدواریم برای سال 94 بتوانیم ردیف طبقات تعرفه ای به حداکثر 5 ردیف برسد.

نادری اظهار داشت: با همکاری دفتر همکاری های بین الملل، خلاصه آرای سازمان جهانی گمرک را اخذ و به گمرکات ابلاغ خواهیم کرد. یادداشت های توضیحی نیز با ویرایش سال 2012 در حال خریداری است و پس از انجام مراحل مربوط در اختیار گمرکات قرار می گیرد.

معاون فنی و امور گمرکی، گمرک ایران را یکی از سازمان های موثر در بهبود فضای کسب و کار خواند و ابراز امیدواری کرد که با فراهم سازی شرایط مطلوب تر، زمان و هزینه ترخیص کالاها به خصوص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کاهش یابد.

وی تاکید کرد: به منظور تسهیل و تسریع تشریفات ترخیص کالا در گمرک تمام گمرکات دارای سیستم آسیکودا به سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه (سلکتیویتی) مجهز خواهند شد. نادری تلاش گمرک برای ارائه امکانات و تسهیلات برای صدور کالاهای فساد پذیر از جمله میوه وتره بار را مورد تاکید قرار داد و از گمرکات اجرایی خواست تا در صورت لزوم برای صادرات کالاهای فساد پذیر مسیر جدید اختصاص دهند.