تبریزی "پاداش" را به جریان انداخت/ فیلمی که 5 سال اجازه اکران نیافت

کمال تبریزی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که پرونده فیلم سینمایی "پاداش" را دوباره به جریان انداخته است، گفت: با حضور مدیران جدید سینمایی، برای فیلم سینمایی "پاداش" دوباره درخواست پروانه نمایش داده‌ام تا شاید بتوانم این فیلم سینمایی را در دولت جدید در سینماها اکران کنم.

وی ادامه داد: امیدوارم در دولت جدید و با حضور مدیران جدید سینمای ایران، پروانه نمایش "پاداش" بعد از سال‌ها صادر شده و بهترین شرایط برای اکران آن فراهم شود.

کمال تبریزی فیلم سینمایی "پاداش" را در سال 1388 آماده نمایش داشت، اما بنا به دلایلی پروانه نمایش این فیلم سینمایی صادر نشد. در این فیلم سینمایی حسن معجونی، آتیلا پسیانی، صابر ابر، بهمن زرین‌پور، آشا محرابی، رضا بهبودی، روح‌الله حق ‌گوی لسان، اصغر نقی زاده، بهنام وطن و مرحوم احمد آقالو ایفای نقش کرده‌اند.

مهدی کریمی تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده داشت و قرار بود پس از اکران عمومی به صورت سریالی چهار قسمتی از تلویزیون پخش شود.

فیلمنامه "پاداش" را رضا مقصودی و محمد رحمانیان به طور مشترک نوشته‌اند که داستان مردی است که به سفر حج می ‌رود و اتفاقاتی برای او می ‌افتد که باعث تغییر نگاهش می ‌شود.