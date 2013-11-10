ثبات نرخ انواع ارز بانکی در مرکز مبادلات

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ رسمی دلار آمریکا را امروز همانند دیروز 24,919 ریال، پوند انگلیس را 39,907 ریال و قیمت یورو را 33,312 ریال تعیین کرد.

فرانک سوئیس 27,048 ریال، کرون سوئد 3,781 ریال، کرون نروژ 4,060 ریال، کرون دانمارک 4,465 ریال، روپیه هند 394 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,785 ریال، دینار کویت 88,209 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,203 ریال، یکصد ین ژاپن 25,133 ریال، دلار هنگ کنگ 3,215 ریال، ریال عمان 64,759 ریال و دلار کانادا 23,783 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,413 ریال، لیر ترکیه 12,243 ریال و روبل روسیه 764 ریال قیمت خورد.

قیمت ریال قطر 6,847 ریال، یکصد دینار عراق 2,147 ریال، لیر سوریه 221 ریال، دلار استرالیا 23,377 ریال، ریال سعودی 6,645 ریال، دینار بحرین 66,100 ریال، دلار سنگاپور 19,981 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,901 ریال، یکصد روپیه نپال 24,708 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,138 ریال، یوان چین 4,091 ریال، یکصد بات تایلند 79,235 ریال، رینگیت مالزی 7,843 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,442 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,245 ریال، افغانی افغانستان 439ریال، منات آذربایجان 31,773 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,694 ریال، سامانی تاجیکستان 5,223 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,966 ریال مشخص شد.